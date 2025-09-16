V elitních kategoriích bude mít Česko zastoupení pouze mezi muži. Časovka se pojede bez české účasti, do silničního závodu nastoupí suverénně nejlepší domácí cyklokrosař posledních let Michael Boroš se Šimonem Vaníčkem.
Manažer české silniční reprezentace Petr Kaltofen narazil v některých případech na neochotu stájí uvolnit závodníky na MS. „To je prostě realita a my s tím těžko můžeme něco dělat. Týmy je platí, často honí ještě v závěru sezony body a nechtějí riskovat, že jim pak závodníci z nějakého důvodu vypadnou. Nemůžou jim start sice vyloženě zakázat, ale nedoporučí jim ho. Bojí se o zdraví, zajištění šampionátu v Africe a další věci,“ uvedl Kaltofen.
To byl i případ Vacka. „Vždycky, když je to možné, chci reprezentovat. S týmem jsme ale vyhodnotili, že v současné situaci je rozumnější zvolit jinou cestu. Shodli jsme se, že než podstupovat zbytečné očkování, složité cestování a riskovat komplikovanou adaptaci zpět v Evropě, dává větší smysl zaměřit se výhradně na mistrovství Evropy,“ vysvětlil Vacek, jenž by na říjnovém mistrovství Evropy ve Francii měl jet silniční závod i časovku.
Podobně jako Vacek se chce koncentrovat na evropský šampionát i Pavel Bittner, který s ohledem na profil trati MS o účasti ani neuvažoval. Ve Rwandě se nepředstaví ani Hirt. „Byl dlouho zraněný, teď jel těžkou Vueltu a necítí se na to. Jakuba Otrubu, který rovněž absolvoval Vueltu, nechtěl uvolnit jeho tým. Pak už jsme v podstatě neměli kde brát, proto jedou jen dva závodníci,“ řekl Kaltofen.
V dalších kategoriích týmy nedoporučily start Matyáši Kopeckému, Matěji Pitákovi nebo Daniele Hezinové.
|
Pogačar bude obhajovat ve Rwandě. V sousedství se válčí, UCI záložní plán nemá
Největší naděje vkládá Kaltofen do kategorií třiadvacítek, přičemž ta ženská se na MS pojede samostatně poprvé. „U kluků budou lídry Pavel Novák a Tomáš Přidal, zbylí členové týmu by jim měli co nejvíc pomáhat. Oba jsou excelentní vrchaři a oba teď mají hodně dobrou formu. To samé Julča Kopecký a Bára Němcová v kategorii ženské třiadvacítky. Kopce na trati nejsou tak dlouhé a mělo by jim to sedět,“ věří Kaltofen. „Uvidíme, jak si povedou juniorské kategorie, ale i tam máme šanci. Jakýkoliv výsledek v top 10 bude ve všech kategoriích super úspěch,“ doplnil Kaltofen.
Nominace českých cyklistů
Muži elite: Michael Boroš, Šimon Vaníček (oba silniční závod).
Muži do 23 let: Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Martin Bárta, Pavel Novák, Tomáš Přidal, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).
Ženy do 23 let: Julia Kopecký (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Junioři: Jakub Zaňka (časovka a silniční závod), Filip Novák, Jiří Rejzek (oba silniční závod).
Juniorky: Anna Hanáková, Karolína Špicarová (obě časovka a silniční závod), Antonie Crmanová, Anežka Kysilková (obě silniční závod).