Česko nikdy nebylo k Tour de France blíž, hostilo by dvě etapy, říká šéf svazu

Vojenský postoj a sestřih mu zůstaly, v současnosti však místo bojišť objíždí závody a sportoviště jako předseda Českého svazu cyklistiky.
Z vašeho životopisu se těžko vybírá jediná věc, přesto hospodářská kriminalita v devadesátkách, to muselo být záživné.
Tehdy jste přišla do banky, v igelitce jste nesla 50 milionů a nikomu to nepřišlo divné. Vyšetřoval jsem například pád IPB, to jsme se poprvé dostali k věcem jako offshorové společnosti nebo vyvádění aktiv. Hodně nám to otevřelo oči, jak vlastně ekonomika funguje. Všechno bylo na zelené louce a učili jsme se za pochodu.
Možná ještě jedna věc si zaslouží komentář. Cesta do Afghánistánu.
Na ministerstvu obrany jsem měl na starost ochranu utajovaných informací, a to i na bojištích. Současně jsem doprovázel ministra, takže jsme byli například v Pentagonu a domlouvali nasazování vojsk. Při ochraně informací jsme kontrolovali třeba správné nastavení IP šifrátorů nebo šifrování hlasové komunikace. Původně jsem vyučený mechanik-elektronik pro spojová i telekomunikační zařízení, takže jsem tomu celkem rozuměl. K tomu si zvládnu i něco naprogramovat.
Jako třeba?
Potřebovali jsme software na přihlašování na závody v bikrosu. A to je strašně specifické a těžké na vysvětlení někomu nepolíbenému. Takže v době covidové pauzy pro mě bylo jednodušší koupit si kurzy programování a napsat si to sám. Ale píšu jen v pythonu, to je jednoduchý jazyk.
Setkáváme se v době zimní olympiády, na kterou by se chtěl dostat také cyklokros. Umíte si ho pod pěti kruhy představit?
Rozhodně ano. Že se dá jezdit na sněhu, jsme viděli na mistrovství republiky v Ostravě. Na letní olympiádě je navíc velký přetlak, takže sám Mezinárodní olympijský výbor zvažuje, že by se část sportů přesunula z letních her na zimní. Především se mluví o těch halových jako basketbal. A co se týče cyklokrosu, speciálně pro Česko by to byla skvělá zpráva, protože je to u nás tradiční disciplína, ve které máme skvělé výsledky, takže bychom měli tuto snahu plně podporovat.
Co jste říkal na odpor federací zimních sportů, které se proti této myšlence bouřily?
Vůbec jsem ho nepochopil, neměl žádný reálný základ. Argument, že by zimní olympiáda měla být jen pro sporty na sněhu a ledu, je za mě lichý. Hlavně protože cyklokros se jezdí na všech površích. V dnešní době už podle mě nelze rozlišovat sportovní svět na čistě letní a čistě zimní.
V době změny klimatu a snahy Mezinárodního olympijského výboru o udržitelnost se cyklokros vlastně jeví jako perfektní kandidát.
Přesně tak. Jeho zařazení společně se zařazením přespolního běhu, o které usiluje atletika, by mělo navíc pro zimní olympiádu ještě jeden efekt: mluví se o tom, že zimních her se účastní málo afrických států. A toto by byla cesta, jak jim je přiblížit. Protože cyklokros a běh se dají trénovat i bez sněhu a ledu.
Nedávno přibyl Česku do sbírky úspěchů v cyklokrosu další, Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní světa, Lucie Grohová přidala bronz. Co pro svaz znamená mít tak úspěšné talenty?
Především příliv finančních prostředků z marketingu. A pokud by takové úspěchy byly v olympijské disciplíně, znamenalo by to i více peněz ze strany státu. Finančně tak pro nás má větší význam medaile Davida Peterky z mistrovství Evropy na dráze, protože to je olympijská disciplína.
David Průša
šéf Českého svazu cyklistiky
David Průša je ve funkci prezidenta Českého svazu cyklistiky od ledna loňského roku. Do čela ho zvolila mimořádná valná hromada po náhlém úmrtí Petra Marka, po jehož boku působil Průša šest let v roli viceprezidenta. Povoláním je advokát, 90. léta strávil u policie, působil na Úřadu vyšetřování pro Českou republiku, byl také ředitelem bezpečnosti ministerstva obrany a poradcem náměstka ministra financí. S cyklistikou začínal v 80. letech u bikrosu, ale pokud by si dnes měl vybrat sobě nejbližší disciplínu, volil by BMX. Součástí organizace svazu je od roku 2010, vedl komisi BMX a byl také předsedou disciplinární komise.
Jak konkrétně vypadá financování cyklistického svazu?
Od Národní sportovní agentury máme čtyři dotační tituly. Jeden je na přípravu a výjezdy reprezentace, druhý na talentovanou mládež, to znamená příprava a České poháry. Pak dostáváme peníze na činnost svazu a organizaci sportu, z toho platíme zaměstnance, poplatky mezinárodním federacím a tak dále. Čtvrtý titul jde na paracyklistiku, se kterou jsme těsně propojení. Nějaké prostředky dostáváme také od pražského magistrátu, to jsou především příspěvky na údržbu dráhařské haly. Pak máme peníze z komerční sféry a poslední částí jsou příjmy z poplatků za licence.
Svaz má sice zaměstnance, ale samotná funkce prezidenta je dobrovolná. Má to nějaký důvod?
Je to tak historicky. Svaz dostává peníze od státu na zaměstnance, ale ty nelze použít na statutární orgán, kterým je prezident. Na plat prezidenta by se tedy musela vzít část soukromých peněz, čímž bychom ale přicházeli o prostředky, které se dají vložit do rozvoje sportu. Už za mého předchůdce Petra Marka se řešilo, jestli by neměl být prezident placenou funkcí, ale Petr byl materiálně zabezpečen a žádné peníze za tu funkci nechtěl. Bavilo ho to, stejně jako to dnes baví mě. Ale chtěl bych tu debatu znovu otevřít nejlépe před novými volbami, aby kandidáti věděli, do čeho vstupují. Protože když to nebude placená funkce, tak ji člověk nikdy nemůže dělat na sto procent, a tím bude cyklistika vždycky tratit. Role prezidenta v tak složitém svazu musí být od určité chvíle zaměstnáním na plný úvazek.
Překvapuje mě, že není už dnes.
Jak říkám, máme na svazu zaměstnance, kteří jsou na vysoké úrovni, a úkoly, které jim zadává prezidium, plní na výbornou. Moje funkce je spíš o obcházení sponzorů, shánění peněz a zvedání pozice svazu v očích veřejnosti. Dnes jsou to spojené nádoby a pokud nebude svaz vidět a nebude mít dobré renomé, neseženeme sponzory. Velmi si vážíme dlouhodobých partnerství, která máme se společnostmi Allwyn a Škoda. Myslím, že pokud budeme fungovat dobře a nebudeme mít žádné skandály, mohli bychom sehnat i další partnery a českou cyklistiku dál rozvíjet.
Kde především prostředky od sponzorů uplatňujete?
Soukromé peníze jdou zčásti na akce a zčásti na podporu reprezentací, protože ty by pouze z peněz Národní sportovní agentury ufinancovat nešly. Třeba letos mají dráhaři Světový pohár v Austrálii a v Malajsii a mistrovství světa v Číně. A na to prostředky NSA nestačí. Také ne všechno lze uhradit z dotačních titulů, protože se třeba nevejdeme do účelu určení. Tak si pak pomůžeme soukromými penězi.
Máte přehled o tom, jak probíhá vyjednávání o startu Tour de France v Praze?
Řekl bych, že je velmi reálný. Česká republika k němu nikdy nebyla blíž. Pokud mám správné informace, mohlo by k tomu dojít v roce 2029. Mělo by jít o dvě etapy, ta druhá by končila v Českých Budějovicích na letišti. Takže i Jihočeský kraj se na to chystá. Byl by to určitě jeden z největších svátků cyklistiky, které Česko kdy zažilo. My jako svaz se na to musíme připravit, protože se zvedne zájem o cyklistiku, tak jako při každé takhle velké akci.
V jakém smyslu se na to musíte připravit?
Kapacitně. Nachystat trenéry, zaručit místa v oddílech. Nezdá se to, ale když dneska chcete přihlásit dítě třeba na BMX v Praze, tak téměř není kam. Máme tam jen dvě tratě. Náš největší oddíl, BMX klub Řepy, má kolem 160 závodníků a už není kam nová děcka nacpat, aby to dávalo smysl. Tréninková skupina může mít kolem 20 dětí, protože při 30 už to nemá žádoucí efekt. Takže se musíme připravit, abychom zvýšení zájmu zvládli absorbovat.
To asi nepůjde jinak, než že přivedete nové trenéry. Jak na to, když jde často o neplacenou práci po odpolednech a víkendech?
Začnu zeširoka. Svaz má problém, že spousta týmů jsou takové ty rodinné o pěti jezdcích, které si ale nesáhnou na dotace. A pak nemůžou zaplatit trenéry. Kdyby se ty oddíly spojily, tak od dvaceti dětí už mají možnosti grantů na trenéry. Takhle nám utíkají peníze, které by v cyklistickém prostředí mohly zůstat.
Pak je potřeba trenéry také patřičně vzdělat.
Samozřejmě pracujeme s tím, že čím kvalitnější bude trenér, tím lepší budou mít děcka výsledky, a čím lepší budou mít výsledky, tím se o cyklistice bude víc mluvit. Máme program Cycling University, v rámci kterého přednášíme trenérům novinky a jak je využít v praxi. Chceme, aby měli komplexní znalosti a snažíme se vylepšit jejich vzdělání co do odbornosti. Protože jinak třeba trénuje bikrosař sprinter a jinak maratonec. Také chceme, aby měli trenéři znalosti z ostatních disciplín. Aby dítěti, které nemá vytrvalost, ale je to dobrý sprinter, když k nim přijde, mohli poradit, která disciplína pro něj bude vhodnější.
Jaké další plány svaz na nejbližší roky má?
Výstavbu sportovišť. Když se podívám do Polska nebo do Maďarska, tak jsme hodně zaspali. Musíme budovat sportoviště tak, aby se v nich cítili dobře děti i vrcholoví závodníci, aby tam měli kvalitní podmínky a mohli dosahovat nejlepších výsledků. Třeba naši dráhaři trénují na oválu, který má 500 nebo 440 metrů, ale mistrovství světa se pak jede na dráze, která má 250 metrů. To je velký rozdíl.
V té souvislosti se mluví například o novém velodromu v Brně.
To je záslužný počin a vypadá to dobře. Město do toho jde, bude z toho národní centrum cyklistiky. Když jsem viděl studie, tak nás to pozvedne na nový level. I taková věc může přitáhnout zájem dětí, vždyť to děláme hlavně pro ně.