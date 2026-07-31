Česká zástupkyně na Tour. Nosková se na slavném závodě představí už podruhé

Vítězství na Tour de France Femmes bude obhajovat francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová, která se loni stala první domácí vítězkou závodu. Do své sbírky tak přidala další velký úspěch k olympijskému zlatu z horských kol a titulům mistryně světa v cyklokrosu.
„Vyhrát podruhé by bylo mimořádné. Když se to nepovede, život půjde dál. Dám do toho všechno. Snad mě znovu poženou fanoušci, kteří mi loni dali křídla,“ citovala čtyřiatřicetiletou cyklistku agentura AFP. „Tvrdě jsem pracovala a se svojí formou jsem spokojená. Jsem na tom tak, jak jsem chtěla,“ uvedla obhájkyně prvenství, která od loňského triumfu na Tour čeká na další vítězství.
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Na květnové Vueltě skončila na 35. místě, pro ředitelku Tour Marion Rousseovou je Ferrandová-Prévotová i tak hlavní favoritkou. „Začátek sezony měla obtížný, ale bude tou, kterou je třeba porazit. Bude to napínavé, protože se na ni bude tlačit hodně soupeřek,“ řekl Rousseová.
„Demi Volleringová (loni druhá a vítězka z roku 2023) má podporu nejlepšího týmu světa (FDJ United-Suez). A pak je tu faktor X, Paula Blasiová, která je od začátku sezony prostě neuvěřitelná,“ zmínila španělskou závodnici, která letos nasbírala už sedm vítězství.
K favoritkám patří také předloňská vítězka Polka Kasja Niewiadomá či Švýcarka Marlene Reusserová.
Po švýcarském úvodu přejede peloton ve třetí etapě do Francie. Součástí pátého ročníku Tour bude poprvé legendární vrchol Mont Ventoux, kde má cíl sedmá etapa. Závod skončí v neděli 9. srpna v Nice.