„Není u nás systém, který by kontinuálně dodával jedince, co naskočí do špičky,“ říká Ján Svorada, v letech 1994 až 2001 vítěz jedenácti etap na Grand Tour. „Jednou za čas se někdo dobrý narodí a jde to a pak zase nějakou dobu ne.“

Jaká tedy je perspektiva české silniční cyklistiky?