Bikeři Kocháňová a Vrba dostali cenu fair play za pomoc zraněnému soupeři

„Byla jsem překvapená. Nevěděla jsem, oč jde. Netušila jsem, že se udílí takové ceny,“ přiznala Kocháňová.

Ocenění si zasloužili za pomoc při záchraně závodníka, který se zranil v prudkém sjezdu osm kilometrů po startu. Jeho jméno doteď neznají, dramatické chvilky z loňské neděle 1. července si však dobře pamatují. „Přede mnou jel had lidí a asi čtyřicet metrů ode mě se zavlnil. Nevím, jak se to stalo, ale najednou z řady vyletělo kolo do vzduchu i s klukem,“ líčí Vrba.

Přestože nebyl pádu bezprostředně přítomen, u zraněného zastavil jako první až on. Pohled, který se mu naskytl, nevěštil nic dobrého. Biker ležel v bezvědomí zaklíněný v těžké betonové skruži překlenující příkop vedle lesní cesty.

„Zahodil jsem kolo a hned jsem za ním skočil. Jenom chrčel. Zkusil jsem, jestli nemá zapadlý jazyk. Neměl,“ ujistil se Vrba, u něhož následně zastavili ještě dva jezdci.

Zatímco první po zavolání záchranky pokračoval, Kocháňová zůstala, aby Vrbovi pomáhala. „Měl jsem strach, ale moc jsem nepřemýšlel. Jednal jsem intuitivně,“ povídal Vrba.

„V té chvíli je člověk rozrušený. Ale byli jsme dva, řekli jsme si, kdo co bude dělat. Myslím, že jsme byli docela bystří a nezmatkovali,“ uvedla Kocháňová.

Najednou se jí hodily kurzy Červeného kříže, kterých se jako učitelka na zlínské základní škole pravidelně účastní. Teď však šlo o život doopravdy. Zraněný se sice postupně probíral, byl však zjevně v šoku.

„Nevěděl, kde jde. Když jsme mu říkali, že jede závod, smál se tomu. Chtěl pořád chodit, tak jsme ho usadili na mez,“ popisuje Kocháňová.

V odhadu, jak dlouho záchranná akce včetně odvozu sanitkou trvala, se oba rozcházejí. „V takové situaci plyne čas jinak,“ uvedl Vrba.

Silný zážitek oba bikery pro zbytek závodu sblížil. Drásala dokončili společně. „Pak už jsme jeli vlastní závod. Povídali jsme si, předjeli pár rekreačních jezdců,“ prozradila Kocháňová. Znovu se pak viděli v Praze na slavnostním večeru Českého klubu fair play spolu s dalšími oceněnými, včetně fotbalového mistra Evropy Antonína Panenky.

„Překvapilo mě, že nás vybrali, protože na takových závodech jsou i horší situace. Kdyby neměl přilbu, tak je na místě mrtvý. Zachránila mu život. Pak to bylo o tom, kdo zastaví první,“ dodal skromně Vrba.