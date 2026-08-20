V této sezoně se mu už nedařilo přiblížit se ke dřívějším úspěchům, poslední výhru zaznamenal před rokem.
Mistrem světa se stal v letech 2020 a 2021, vyhrál také klasiky Milán– San Remo, Strade Bianche a třikrát Valonský šíp.
|
Tiché loučení hrdiny Francie. Alaphilippe: Tour byla má poslední, nemám z ní radost
Má etapová vítězství ze všech tří Grand Tour, na Tour de France se radoval šestkrát. V roce 2018 vyhrál na „Staré dámě“ vrchařskou soutěž, rok nato jel 14 dnů ve žlutém trikotu a nakonec skončil pátý.