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Alaphilippe ukončil kariéru. Ve 34 letech už závodit nebude, i když má ještě smlouvu

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  23:40
Julian Alaphilippe na Tour de France.

Julian Alaphilippe na Tour de France. | foto: Profimedia.cz

Julian Alaphilippe z týmu Tudor na vedoucí pozici v úniku během jedenácté etapy...
Nelson Oliveira z Movistaru na čele úniku před Julianem Alaphilippem (Tudor) a...
Nelson Oliveira z Movistaru před Anthonem Charmigem (Uno-X), Julianem...
Julian Alaphilippe z týmu Tudor na konci úniku během jedenácté etapy Tour de...
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Dvojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Julian Alaphilippe se podle francouzského deníku L'Équipe rozhodl ukončit kariéru. Čtyřiatřicetiletý Francouz měl ještě na příští sezonu smlouvu ve švýcarském týmu Tudor, kterou ale nenaplní. Naposledy závodil na letošní Tour de France.

V této sezoně se mu už nedařilo přiblížit se ke dřívějším úspěchům, poslední výhru zaznamenal před rokem.

Mistrem světa se stal v letech 2020 a 2021, vyhrál také klasiky Milán– San Remo, Strade Bianche a třikrát Valonský šíp.

Tiché loučení hrdiny Francie. Alaphilippe: Tour byla má poslední, nemám z ní radost

Má etapová vítězství ze všech tří Grand Tour, na Tour de France se radoval šestkrát. V roce 2018 vyhrál na „Staré dámě“ vrchařskou soutěž, rok nato jel 14 dnů ve žlutém trikotu a nakonec skončil pátý.

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