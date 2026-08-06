Když v úterý ve čtvrté etapě Tour ztratila 2:13 minuty a skončila až na 34. místě, vyvolalo to v cyklistických kruzích rozruch. Daleko více než výsledný čas však experti řešili styl, jakým Ferrandová-Prévotová na svém speciálu jela. „Tohle je ta nejhorší časovkářská pozice a jeden z nejhorších časovkářských výkonů, jaké jsme kdy viděli,“ nešetřil kritikou vítěz dvou etap na Staré dámě Belgičan Johan Bruyneel.
„Bylo to až bolestivé sledovat,“ navázal na něj Lance Armstrong ve svém podcastu The Move, kde každý den Tour komentuje. „Ta je tak šťastná, že už je to za ní. Byla úplně zničená.“
Čtyřiatřicetiletá závodnice týmu Visma neabsolvovala individuální chronometr pět let, naposledy proti času jela loni na Vueltě týmovou časovku. A bylo to znát – měla problém najít si ideální pozici, nebyla schopná se srovnat, kolo ji neposlouchalo.
„Pozice na kole je něco, co máte plně ve svých rukách. Vzhledem k tomu, kolik času tomu podle mě věnovali, měli tu pozici vyladit daleko lépe,“ má jasno Mari Holdenová, mistryně světa v časovce z roku 2000. „Vypadalo to jednoduše tak, že se jí na tom kole nejelo pohodlně.“
„Nesmíte zapomínat, že je to velmi drobná žena (165 cm),“ zastal se jí sportovní ředitel Jos van Emden v rozhovoru pro stanici Sporza. „Malí závodníci na časovkářském kole nikdy nesedí tak dobře jako ti vysocí, jako je třeba Marlen Reusserová. To je prostě fakt, se kterým se musíte vyrovnat.“
Právě vítězná Švýcarka Reusserová proletěla trať z Gevrey-Chambertin do Dijonu za 27:30 minuty s průměrnou rychlostí 45,8 km/h a oblékla se do žlutého. Na rozdíl od Ferrandové-Prévotové vypadala ladně a měla dokonale vyladěný posed. Předmětem spekulací, proč loňská šampionka v časovce takhle vybouchla, se stala i helma.
Ta byla podle Andyho Turnera z portálu Cycling Weekly příliš velká, vyčnívala nad záda a byla širší než její ramena, a vzduch tím pádem neproudil ideálně.
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Na otázku, jestli má pocit, že po tak dlouhé době nezačínala přípravu na časovku od nuly, prohodila Ferrandová-Prévotová s úsměvem: „No, spíš od mínus deseti.“
A přitom je v ženském pelotonu tou vůbec největší univerzálkou. Slavila světové tituly na silnici, v cyklokrosu, na gravelu i na horském kole, kde dokonce na domácí pařížské olympiádě vybojovala zlato.
„Ta žena vyhrála světové tituly ve všech disciplínách, ne? Na silnici, v cyklokrosu, na horském kole… Automaticky si řeknete: ‚Ta přece umí jezdit na jakémkoliv kole!‘ Kdybychom jí dali tříkolku, pravděpodobně bude dobrá i na ní,“ nechápal Armstrong.
„Teď má před sebou opravdu hodně práce. Dneska ale možná prohrála celou Tour. Musí jet extrémně agresivně. Dvě minuty jsou pořád dvě minuty,“ dodal.
Jenže to, že nešlo o pouhý špatný den, se ukázalo hned v další etapě. V pátém dějství si musela vystoupit už na předposledním stoupání, 30 kilometrů před páskou nestačila na Col de Durbize s až šestnáctiprocentními rampami. V cílovém Belleville-en-Beaujolais tak nabrala manko dalších 2:35 minuty a celkově už jich tak ze 17. místa ztrácí rovných pět.
Když pak dorazila k týmovému autobusu Vismy, smířeně přiznala: „Musím být upřímná… myslím, že je konec. Teď se musíme přenastavit, možná změnit plán a vymyslet něco nového.“
„Udělala jsem, co jsem mohla,“ usmála se na týmové kolegyně, které ji přišly obejmout a rozdávala podpisy fanouškům. „Nemůžu říct, že bych byla smutná nebo zklamaná, protože jsem se necítila špatně. Ale nebyla jsem dost silná na to, abych s nimi dokázala pokračovat. Dnes byly prostě silnější.“
„Nikdy neříkej nikdy, ale stáhnout pět minut je fakt těžké. Sama bych teď pětiminutovou ztrátu dojíždět nechtěla,“ přiznala Reusserová na tiskové konferenci, když udržela žlutý dres o dvanáct sekund před Demi Volleringovou.
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„Může se stát cokoliv,“ neztrácí naději sportovní ředitel Rutger Thijssen. „Víme, že se na vrcholné úrovni mohou kostky během dvou tří dnů ještě pořádně zamíchat.“
Zvlášť když jde o Ferrandovou-Prévotovou, která se právě loni převlékla do maillot jaune v předposlední etapě s výjezdem na osmnáctikilometrový kolos Col de la Madeleine. Triumfovala i v závěrečném dějství a celkově porazila Volleringovou o 3:42 minuty.
Zbývají ještě čtyři etapy. Madeleine letos v itineráři chybí, místo něho však v pátek budou cyklistky zdolávat ještě větší ikonu – legendární větrnou horu Mont Ventoux.
A ta už byla jevištěm tolika zdánlivě bláznivých útoků.