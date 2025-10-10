Letos v Albánii, za rok v Bulharsku. Giro d'Italia znovu začne na Balkáně

Giro d’Italia příští rok odstartuje v Bulharsku. Dřívější informace bulharského ministerstva cestovního ruchu potvrdil Urbano Cairo, šéf RCS MediaGroup, mateřské společnosti organizátora cyklistického závodu RCS Sport. Uvedla to agentura AP.

Peloton během úvodní etapy Gira v Albánii | foto: Reuters

„Příští rok vyrazíme z Bulharska,“ řekl Cairo na sportovním festivalu v Trentu. „Start v zahraničí má pozitivní dopad na místní obyvatele, ale i na Italy a může výrazně podpořit export. Giro je velvyslancem pro svět, protože přináší radost,“ prohlásil.

Podrobnosti o startu, zvaném Grande Partenza, pořadatelé úvodní Grand Tour sezony teprve oznámí. Podle AP se v Bulharsku nejspíš pojedou tři etapy, po kterých bude následovat den volna a přesun do Itálie.

Letos začínalo Giro v Albánii. V minulosti byl start v Maďarsku, Izraeli, Nizozemsku či Británii.

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

