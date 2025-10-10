„Příští rok vyrazíme z Bulharska,“ řekl Cairo na sportovním festivalu v Trentu. „Start v zahraničí má pozitivní dopad na místní obyvatele, ale i na Italy a může výrazně podpořit export. Giro je velvyslancem pro svět, protože přináší radost,“ prohlásil.
Podrobnosti o startu, zvaném Grande Partenza, pořadatelé úvodní Grand Tour sezony teprve oznámí. Podle AP se v Bulharsku nejspíš pojedou tři etapy, po kterých bude následovat den volna a přesun do Itálie.
Letos začínalo Giro v Albánii. V minulosti byl start v Maďarsku, Izraeli, Nizozemsku či Británii.