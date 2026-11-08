Závod žen do 23 let ovládly Francouzky. Titul získala dvacetiletá Célia Geryová, která vylepšila loňské stříbro z Middelkerke. Vyhrála o devět sekund před Lison Desprezovou, třetí byla další Francouzka Amandine Mullerová.
Bukovská, která v minulých dvou letech vybojovala na evropských šampionátech v juniorské kategorii zlato a stříbro, ztratila na vítězku minutu a 20 sekund.
Mezi juniory obsadil sedmé místo Ondřej Bukovský, bratr úřadující vítězky domácí ankety Král cyklistiky.
Nys si zopakoval předloňský triumf ze španělské Pontevedry. Belgickému favoritovi na trati s 99 schody vzdoroval krajan Joran Wyseure, ale rozhodujícímu útoku třiadvacetiletého jezdce v závěrečném okruhu nestačil. Belgické stupně vítězů zkompletoval Niels Vandeputte, který vyhrál spurt o bronzovou medaili.
ME v cyklokrosu v Zeddamu (Nizozemsko)
Muži elite: 1. Nys 59:37, 2. Wyseure -7, 3. Vandeputte (všichni Belg.) -19, 4. Nieuwenhuis (Niz.), 5. Kuhn (Švýc.) oba -20, 6. Mason (Brit.) -22, ...13. Boroš -1:46, 23. Fiala (oba ČR) -3:05
Ženy do 23 let: 1. Geryová 46:17, 2. Desprezová -9, 3. Mullerová (všechny Fr.) -1:12, 4. Bukovská -1:20, ...11. Douděrová -2:31, 23. Stránská (všechny ČR) -4:35
Junioři: 1. Peers (Belg.) 42:22, 2. Heeren (Niz.) -15, 3. Vanden Eynde (Belg.) -37, ...7. Bukovský -1:03, 33. Panuš -2:50, 37. E. John -3:08, 39. Hladík -3:20, 53. Dobrý (všichni ČR) -3:59