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Opět kousek od medaile. Bukovská se na ME skvěle uvedla v kategorii do 23 let

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  17:28
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Barbora Bukovská v závodě juniorek na mistrovství Evropy. | foto: Filip Bezděk/ČSC

Juniorská mistryně světa Barbora Bukovská dojela na evropském šampionátu v cyklokrosu při své premiéře v závodě žen do 23 let čtvrtá. Od medaile dělilo osmnáctiletou českou reprezentantku osm sekund. Mistrem Evropy v elitní mužské kategorii se stal podruhé Belgičan Thibau Nys. Michael Boroš dojel v nizozemském Zeddamu třináctý.

Závod žen do 23 let ovládly Francouzky. Titul získala dvacetiletá Célia Geryová, která vylepšila loňské stříbro z Middelkerke. Vyhrála o devět sekund před Lison Desprezovou, třetí byla další Francouzka Amandine Mullerová.

Bukovská, která v minulých dvou letech vybojovala na evropských šampionátech v juniorské kategorii zlato a stříbro, ztratila na vítězku minutu a 20 sekund.

Mezi juniory obsadil sedmé místo Ondřej Bukovský, bratr úřadující vítězky domácí ankety Král cyklistiky.

Nys si zopakoval předloňský triumf ze španělské Pontevedry. Belgickému favoritovi na trati s 99 schody vzdoroval krajan Joran Wyseure, ale rozhodujícímu útoku třiadvacetiletého jezdce v závěrečném okruhu nestačil. Belgické stupně vítězů zkompletoval Niels Vandeputte, který vyhrál spurt o bronzovou medaili.

ME v cyklokrosu v Zeddamu (Nizozemsko)

Muži elite: 1. Nys 59:37, 2. Wyseure -7, 3. Vandeputte (všichni Belg.) -19, 4. Nieuwenhuis (Niz.), 5. Kuhn (Švýc.) oba -20, 6. Mason (Brit.) -22, ...13. Boroš -1:46, 23. Fiala (oba ČR) -3:05

Ženy do 23 let: 1. Geryová 46:17, 2. Desprezová -9, 3. Mullerová (všechny Fr.) -1:12, 4. Bukovská -1:20, ...11. Douděrová -2:31, 23. Stránská (všechny ČR) -4:35

Junioři: 1. Peers (Belg.) 42:22, 2. Heeren (Niz.) -15, 3. Vanden Eynde (Belg.) -37, ...7. Bukovský -1:03, 33. Panuš -2:50, 37. E. John -3:08, 39. Hladík -3:20, 53. Dobrý (všichni ČR) -3:59

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Živě2:2
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  • -
Zlín vs. Pardubice BHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
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Real Sociedad vs. Rayo VallecanoFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2026:Real Sociedad vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
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Chodov vs. Vary BohemiansFlorbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Chodov vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
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  • 60.00
  • -
Frýdek-M. vs. SokolovHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Frýdek-M. vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.26
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  • 9.00
Manchester Utd. vs. Aston VillaFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Manchester Utd. vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
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  • 3.40
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