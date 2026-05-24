Bukovská byla druhá a Grohová třetí mezi juniorkami na SP v Novém Městě

  12:20
Barbora Bukovská při obhajobě prvenství na Světovém poháru bikerů v Novém městě na Moravě obsadila druhé místo v cross country juniorek. Úspěch domácích barev podtrhla třetí Lucie Grohová.
Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Suverénní vítězkou se stala juniorská vicemistryně světa Anja Grossmannová ze Švýcarska, jež navázala na čtvrteční prvenství v short tracku. Bukovská přidala stříbro k bronzu.

Sedmnáctiletá Bukovská, letošní juniorská světová šampionka v cyklokrosu, projela cílem ve Vysočina Aréně se ztrátou minuty a 28 sekund. Za stejně starou Grossmannovou skončila například i při zisku bronzu na loňském mistrovství světa v Crans Montaně, kde se obě musely sklonit před Slovinkou Marušou Terezou Šerkeziovou.

Odstup Grohové už přesáhl dvě minuty. Umístění v první desítce si připsala i šestá v pořadí Justýna Novotná.

V poledne začne na Vysočině závod elitní ženské kategorie, o tři hodiny později přijdou na řadu muži.

SP v závodech horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - cross country:

Juniorky: 1. Grossmannová (Švýc.) 1:02:19, 2. Bukovská -1:28, 3. Grohová -2:07, ...6. Novotná -4:07, 37. Vávrová -10:16, 44. Groulíková (všechny ČR) -11:08.

12:00 ženy elite,

15:00 muži elite.

