Bukovská byla druhá a Grohová třetí mezi juniorkami na SP v Novém Městě

Suverénní vítězkou se stala juniorská vicemistryně světa Anja Grossmannová ze Švýcarska, jež navázala na čtvrteční prvenství v short tracku. Bukovská přidala stříbro k bronzu.
Sedmnáctiletá Bukovská, letošní juniorská světová šampionka v cyklokrosu, projela cílem ve Vysočina Aréně se ztrátou minuty a 28 sekund. Za stejně starou Grossmannovou skončila například i při zisku bronzu na loňském mistrovství světa v Crans Montaně, kde se obě musely sklonit před Slovinkou Marušou Terezou Šerkeziovou.
Odstup Grohové už přesáhl dvě minuty. Umístění v první desítce si připsala i šestá v pořadí Justýna Novotná.
V poledne začne na Vysočině závod elitní ženské kategorie, o tři hodiny později přijdou na řadu muži.
SP v závodech horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - cross country:
Juniorky: 1. Grossmannová (Švýc.) 1:02:19, 2. Bukovská -1:28, 3. Grohová -2:07, ...6. Novotná -4:07, 37. Vávrová -10:16, 44. Groulíková (všechny ČR) -11:08.
12:00 ženy elite,
15:00 muži elite.