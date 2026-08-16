Budu se snažit zaútočit na top 5, hlásí před finále Czech Tour český talent Ježek

Že se s ním v těžkých dojezdech musí počítat, ukázal už den předtím v etapě z rodné Mladé Boleslavi na Ještěd, kde dojel třináctý a poskočil do elitní desítky. Na Dlouhých stráních však předvedl ještě působivější výkon.
Před branou posledního kilometru se z prořídlé skupiny zvedl žlutý Andrew August, který v závěrečných metrech opět nedal šanci Alessandru Fancelluovi a 43letému matadorovi Domenicu Pozzovivovi. Jenže jen třináct sekund za nimi přivezl osmičlennou skupinu pronásledovatelů právě Ježek.
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„Od začátku jsem nejel úplně vepředu, spíš jsem se uklidil do středu pelotonu a zbytečně se nevětral. Věděl jsem, že dojezd bude těžký a každá ušetřená energie se v závěru bude hodit. Oproti Závodu míru, kde byly horší podmínky a končilo se níž, se tentokrát jelo až úplně nahoru. Jak nastoupil August, už jsem neměl tolik sil. Když jsem věděl, že už je nedojedu, trošku jsem si orazil a začal ze skupiny spurtovat. Každá vteřinka k dobru je super.“
Naopak Jan Hirt, který se mohl spolehnout na skvělou podporu týmových kolegů, v dalším rychlém finiši nestačil. „Bylo to těžké. Jelo se hrozně rychle a hodně to bolelo,“ prohodil v cíli lídr NSN.
„Ony ty etapy tady nejsou až tak těžké – jede se v podstatě celý den po rovině a pak přijde jeden kopec. Honza je čistokrevný vrchař, jemu by daleko víc sedělo, kdyby se jelo víc kopců, třeba tři čtyři těžká stoupání za sebou. Takhle je ten průběh pro ostatní snazší. My to ale budeme zkoušet dál,“ přiblížil sportovní ředitel René Andrle.
Ztratil i Alberto Monti z ATT Investments, a tak je nejlepším domácím závodníkem před závěrečnou nedělní etapou na Pustevny právě 21letý Ježek. „Být nejlepším Čechem je samozřejmě hezké, ale koukám zároveň i na celkovou klasifikaci. Budu se snažit zaútočit na top 5. Uvidíme, jaký bude zítra den, ale nohy mám dobré.“
Přitom ještě loni jezdil v mladoboleslavském Brilonu a byl vnímaný především jako cyklokrosař po otci Václavu Ježkovi starším, desátém muži z mistrovství světa 2001 v Táboře. Do hradeckého Kasper crypto4me, někdejšího Elkovu, přestoupil teprve před touto sezonou. Hned v květnu pak ovládl pětietapový závod Okolo Řecka.
Aktuálně je na sedmém místě, na třetího Pozzoviva ztrácí 29 sekund – naposledy z českých jezdců na pódiu skončil Jakub Otruba v roce 2023. Na lídra závodu Augusta, který zatím suverénně vládne horským dojezdům, má pak odstup dalších 23 sekund.
„Vysněný scénář by samozřejmě byl vyhrát i třetí etapu a s tím i celkovou klasifikaci. Ale pokud se mi podaří udržet žlutý trikot, budu i tak nesmírně šťastný. Moc se mi tady líbí. Už v minulosti jsem v Česku závodil hrozně rád,“ líčil dvacetiletý Američan z Ineosu.
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Stačí si však vzpomenout na loňský rok, jaké nečekané drama mezi Juniorem Lecerfem a Cianem Uijtdebroeksem se nakonec na Pustevnách odehrálo.
„Dlouhé stráně znám moc dobře, ale Pustevny ještě ne. Samozřejmě si ten profil co nejvíc nastuduju, aby mě nic nepřekvapilo. Hádám ale, že ten nájezd bude hodně podobný – přiletí se ve velké rychlosti a hned odspodu se pojede vysoké tempo. Věřím, že se nám s kluky z týmu povede najet na dobré pozici a já nahoře zvládnu zabojovat,“ doufá Ježek.