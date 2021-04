Cyklistický pohár začal vítězstvím na Brno-Velká Bíteš-Brno Kukrle

„Byla dost velká zima, ale dokázali jsme se s tím popasovat. Dříve jsem tu byl již druhý a před závodem si říkal, že být podruhé těsně pod nejvyšším stupněm bych nechtěl,“ citoval web cyklistického svazu Kukrleho, který vylepšil druhou příčku z roku 2016.

S Turkem ujeli soupeřům zhruba po 80 kilometrech. „Ve vedoucí skupině žádná aktivita nebyla, tak jsem se snažil odjet a povedlo se to s Danem. Spolupráce nám vyhovovala, oba jsme tempaři. Jeli jsme pořád stejně a záleželo, jak se pojede za námi. V závěrečných kilometrech jsme si říkali, že to necháme až na spurt. Před bránou na velodrom jsem se snažil být na první pozici a jsem rád, že to vyšlo až na pásku,“ uvedl Kukrle.

Další pohárový závodu se pojede 16. května v Mladé Vožici.