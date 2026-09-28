Osmadvacetiletý cyklista přitom neustále kroutil hlavou. Až mu reprezentační kolega Matteo Jorgenson musel připomenout: „Kámo, právě jsi vyhrál mistrovství světa!“
Ještě na tiskové konferenci si čerstvý majitel duhového trikotu stále připadal jako ve snu. „Už je to hodina, ale já tomu pořád nevěřím,“ usmál se. „Vždycky samozřejmě sníte a doufáte, ale dnes jsem si vážně nemyslel, že by se pro mě tenhle duhový dres mohl stát skutečností.“
Ale je to realita.
McNulty v 273kilometrovém a více než šestihodinovém martýriu zaskočil všechny hvězdné soupeře.
Třiatřicet kilometrů před cílem se pustil do sólového úniku, a ačkoliv se už už zdálo, že jeho šance mizí a skupina s Nizozemcem Mathieuem van der Poelem, Mexičanem Isaacem del Torem, Belgičanem Remkem Evenepoelem či Francouzem Paulem Seixasem ho pohltí, náskok udržel.
Cílem projel s třinácti sekundami k dobru na stříbrného australského veterána Michaela Matthewse, za nímž těsně finišoval bronzový Van der Poel.
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Pomohlo mu, že soupeři za ním taktizovali. Především je ale potřeba vyzdvihnout jeho výkon až do absolutního vyčerpání.
„Byl jsem úplně prázdný. Měl jsem křeče a byl na hraně, abych se nezhroutil,“ líčil. „Takže jsem až do poslední chvíle vážně nepočítal s tím, že vyhraju.“
K titulu mu hned gratuloval jeho týmový kolega Tadej Pogačar – toho času zotavující se po pádu na Vueltě. „Král Montrealu. Jsem na tebe hrdý,“ vyťukal slovinský fenomén na sociální sítě.
I McNulty si na něj vzpomněl: „Samozřejmě mě mrzí, že tu dnes nemohl být. Ale snad jsem ho potěšil aspoň takto.“
Na kole byl ve svém živlu
Že se jednou stane mistrem světa, nebyl ani jeho dětský sen. McNulty nepatří k jezdcům, kteří by vyrůstali v rodině protkané závodní cyklistikou a nic jiného než kolo v jejich životě nehrálo roli.
Narodil se v Arizoně. K cyklistice ho přivedl otec R. J. McNulty, který byl sice vášnivým bikerem, ovšem nikdy to na vyšší úroveň nedotáhl. Pracoval jako softwarový inženýr a kolo pro něj bylo především víkendovou kratochvílí.
Když bylo Brandonovi pět let, otec ho začal brát s sebou. „Moc si toho z nich nepamatuju,“ vzpomínal McNulty pro magazín Velo. „Jen vím, že moje první pořádné kolo bylo pěkně těžké. Takže mi ho táta odlehčil. Pak jsem byl schopný vyjet i nějaký kopec.“
Vzdávat se neměl v povaze už tehdy. Rodiče vzpomínali, jak se jejich synek při jedné vyjížďce neustále marně pokoušel vyjet strmý brdek. „Ostatní si mysleli, že jsem šílený rodič a nutím ho, aby se o to pořád pokoušel. Ale tak to chtěl on,“ smál se otec.
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Nakonec se to jeho potomkovi podařilo a se stejnou vervou se v osmi letech pustil i do prvních závodů. Nejdřív soutěžil na horském kole, na které mu později obuli hladké pláště a pustil se na něm do silničních klání. Rodiče pak uprosil, aby mu koupili pravou silničku.
„Dříve jsme si mysleli, že je Brandon stydlivý a tichý. Pak jsme ho ale viděli ve svém živlu mezi ostatními cyklisty a zjistili jsme, že takový není,“ vzpomínal otec. „Vždycky se dokázal motivovat. Byl velmi soustředěný.“
Postupně si jeho talentu všimli v americkém mládežnickém týmu Lux Cycling. V jeho barvách McNulty poprvé vyrazil do Evropy. Do Česka.
Na Závodě míru juniorů v roce 2015 vyhrál časovku, v hromadných etapách skončil druhý a třetí a ovládl celkovou klasifikaci. Tehdy mimochodem porazil i Pogačara, který skončil s mankem 4:28 minuty osmý.
O rok později už v časovce přebíral titul juniorského mistra světa a kroužily kolem něj evropské týmy včetně české rozvojové sestavy Klein Constantia. McNulty ale za oceán nespěchal. „Všímal jsem si, že spousta kluků, kteří do Evropy odešli brzy, pak na reprezentačních srazech působila deprimovaně a smutně,“ vysvětloval.
Tři roky proto ještě strávil v americké druhodivizní stáji Rally, s níž si při evropských turné postupně zvykal na jinou mentalitu i styl závodění, načež až v jednadvaceti letech podepsal smlouvu s UAE Emirates.
„Líbí se mi, jak pracují s mladými jezdci a jak se v týmu rozvíjejí,“ vysvětloval a ukazoval na Pogačara, jenž před jeho příchodem už oslnil třetím místem na Vueltě.
A teď Pogačar pojede na mě? smál se
Právě pro Pogačara toho McNulty v posledních sezonách odvedl spoustu. Na Tour de France mu pomohl ke dvěma z jeho pěti titulů, loni pro něj pracoval při prvenství na italském Giru a ve spoustě dalších klání.
Slovinec se mu za to odvděčil třeba loni, když mu přenechal triumf na klasice právě v Montrealu. McNulty dostal tu a tam i další šance, přesto se smiřoval s tím, že v hvězdami nabitém UAE bude už navždy zaškatulkovaný jako superdomestik.
„Hlavní je samozřejmě tým. Chci pro něj odvést co nejvíc. Tohle je pro mě úspěch,“ líčil nedávno majitel 23 profesionálních triumfů.
Nyní už hovoří trochu jinak. „Takže možná teď Tadej bude muset nějaké dny jezdit na mě?“ rozesmál se. „Ale ne, on je stále nejlepší cyklista na světě. Bude zábava šlapat na čele pelotonu po jeho boku v duhovém dresu.“
Na vrcholu v Kanadě ukázal McNulty nejen obrovskou sílu, výdrž, ale i zkušenost. Trať velmi dobře zná, ostatně poprvé ji jel už za tým Rally coby dvacetiletý mladík.
Když se vedoucí skupina na těžkých dvanácti závěrečných okruzích pořádně ztenčila, cítil, že přišla jeho šance. „Šlo čistě o instinkt. Z předchozích závodů na tomto místě vím, že když se skupina zmenší a začíná hrát roli únava, všichni mají tendenci váhat a dívat se kolem sebe,“ popisoval.
Tak toho využil. „Naplánoval jsem si, že zaberu v jedné z rovinatějších částí. Ve stoupání každý čeká útoky, ale já chtěl překvapit,“ vyprávěl.
Jeho náskok postupně narostl až k minutě. Mezi pronásledovateli kus práce odváděli jeho krajané Jorgenson a Quinn Simmons, kteří pokrývali útoky. Brit Tom Pidcock si postěžoval, že v závěru snahu pronásledovatelů narušoval i Mexičan Del Toro, McNultyho týmový kolega z UAE.
Přesto se na začátku posledního kola odvážlivcův náskok smrskl na pouhých dvanáct sekund.
Jenže víc už jeho soupeři nedokázali.
Mladíček Seixas dostal křeče a odpadl. Nekonečnými nástupy to zkoušel Ir Ben Healy, nicméně se uvařil. Útočili i Pidcock či Ciccone, ale i oni byli bez šance. Na limitu se už nacházel i Evenepoel. „Čtyři nebo pět kol před cílem už jsem toho měl dost,“ kývl vítěz montrealské časovky. „Bohužel moje nohy na tom dnes nebyly dobře.“
Po pokusech ještě před nástupem McNulthyho ani Van der Poel nedokázal reagovat. „Hned jsem věděl, že to byl od Brandona dobrý tah. Ale byl jsem už unavený a nechal jsem ostatní, aby ho zkusili dojet,“ popisoval Nizozemec. „Na limitu jsme byli všichni. Už od prvních okruhů to byl neskutečně náročný závod. Takové ale mistrovství světa má být. Vyhrál zkrátka ten nejsilnější a nejodolnější.“