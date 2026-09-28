Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z tichého dítěte mistr světa. McNulty válel už v Česku, hrdost cítil i Pogačar

Michal Koubek
  13:30
Dojatý Brandon McNulty na pódiu v duhovém dresu pro mistra světa.

Dojatý Brandon McNulty na pódiu v duhovém dresu pro mistra světa. | foto: Profimedia.cz

Mathias Vacek v hromadném závodě na MS v Montrealu.
Stupně vítězů po závodu mistrovství světa: zleva druhý Michael Matthews, vítěz...
Brandon McNulty slaví zisk titulu mistra světa.
Brandon McNulty na pódiu slaví zisk titulu mistra světa.
15 fotografií
Na cílové rovince se ohlédl za sebe a ubezpečil se, že se mu to nezdá. Po chvíli se pro jistotu podíval znovu. A do třetice! Až pak se ve znavené tváři Američana Brandona McNultyho objevil první úsměv. Bouchl do řídítek, rozkřičel se, za cílem ho hned objala manželka a v zástupu prvních gratulantů k němu přiběhl i generální manažer jeho týmu UAE Emirates-XRG Mauro Gianetti.

Osmadvacetiletý cyklista přitom neustále kroutil hlavou. Až mu reprezentační kolega Matteo Jorgenson musel připomenout: „Kámo, právě jsi vyhrál mistrovství světa!“

Ještě na tiskové konferenci si čerstvý majitel duhového trikotu stále připadal jako ve snu. „Už je to hodina, ale já tomu pořád nevěřím,“ usmál se. „Vždycky samozřejmě sníte a doufáte, ale dnes jsem si vážně nemyslel, že by se pro mě tenhle duhový dres mohl stát skutečností.“

Ale je to realita.

McNulty v 273kilometrovém a více než šestihodinovém martýriu zaskočil všechny hvězdné soupeře.

Třiatřicet kilometrů před cílem se pustil do sólového úniku, a ačkoliv se už už zdálo, že jeho šance mizí a skupina s Nizozemcem Mathieuem van der Poelem, Mexičanem Isaacem del Torem, Belgičanem Remkem Evenepoelem či Francouzem Paulem Seixasem ho pohltí, náskok udržel.

Cílem projel s třinácti sekundami k dobru na stříbrného australského veterána Michaela Matthewse, za nímž těsně finišoval bronzový Van der Poel.

Sladká odměna pro věrného pomocníka. McNulty přelstil hvězdy a je mistrem světa

Pomohlo mu, že soupeři za ním taktizovali. Především je ale potřeba vyzdvihnout jeho výkon až do absolutního vyčerpání.

„Byl jsem úplně prázdný. Měl jsem křeče a byl na hraně, abych se nezhroutil,“ líčil. „Takže jsem až do poslední chvíle vážně nepočítal s tím, že vyhraju.“

K titulu mu hned gratuloval jeho týmový kolega Tadej Pogačar – toho času zotavující se po pádu na Vueltě. „Král Montrealu. Jsem na tebe hrdý,“ vyťukal slovinský fenomén na sociální sítě.

I McNulty si na něj vzpomněl: „Samozřejmě mě mrzí, že tu dnes nemohl být. Ale snad jsem ho potěšil aspoň takto.“

Na kole byl ve svém živlu

Že se jednou stane mistrem světa, nebyl ani jeho dětský sen. McNulty nepatří k jezdcům, kteří by vyrůstali v rodině protkané závodní cyklistikou a nic jiného než kolo v jejich životě nehrálo roli.

Brandon McNulty slaví zisk titulu mistra světa.

Narodil se v Arizoně. K cyklistice ho přivedl otec R. J. McNulty, který byl sice vášnivým bikerem, ovšem nikdy to na vyšší úroveň nedotáhl. Pracoval jako softwarový inženýr a kolo pro něj bylo především víkendovou kratochvílí.

Když bylo Brandonovi pět let, otec ho začal brát s sebou. „Moc si toho z nich nepamatuju,“ vzpomínal McNulty pro magazín Velo. „Jen vím, že moje první pořádné kolo bylo pěkně těžké. Takže mi ho táta odlehčil. Pak jsem byl schopný vyjet i nějaký kopec.“

Vzdávat se neměl v povaze už tehdy. Rodiče vzpomínali, jak se jejich synek při jedné vyjížďce neustále marně pokoušel vyjet strmý brdek. „Ostatní si mysleli, že jsem šílený rodič a nutím ho, aby se o to pořád pokoušel. Ale tak to chtěl on,“ smál se otec.

Vacek si na šampionátu v Montrealu zlomil nos, v ohrožení je jeho start na ME

Nakonec se to jeho potomkovi podařilo a se stejnou vervou se v osmi letech pustil i do prvních závodů. Nejdřív soutěžil na horském kole, na které mu později obuli hladké pláště a pustil se na něm do silničních klání. Rodiče pak uprosil, aby mu koupili pravou silničku.

„Dříve jsme si mysleli, že je Brandon stydlivý a tichý. Pak jsme ho ale viděli ve svém živlu mezi ostatními cyklisty a zjistili jsme, že takový není,“ vzpomínal otec. „Vždycky se dokázal motivovat. Byl velmi soustředěný.“

Postupně si jeho talentu všimli v americkém mládežnickém týmu Lux Cycling. V jeho barvách McNulty poprvé vyrazil do Evropy. Do Česka.

Na Závodě míru juniorů v roce 2015 vyhrál časovku, v hromadných etapách skončil druhý a třetí a ovládl celkovou klasifikaci. Tehdy mimochodem porazil i Pogačara, který skončil s mankem 4:28 minuty osmý.

Brandon McNulty slaví vítězství v hromadném závodě na mistrovství světa v Montrealu.

O rok později už v časovce přebíral titul juniorského mistra světa a kroužily kolem něj evropské týmy včetně české rozvojové sestavy Klein Constantia. McNulty ale za oceán nespěchal. „Všímal jsem si, že spousta kluků, kteří do Evropy odešli brzy, pak na reprezentačních srazech působila deprimovaně a smutně,“ vysvětloval.

Tři roky proto ještě strávil v americké druhodivizní stáji Rally, s níž si při evropských turné postupně zvykal na jinou mentalitu i styl závodění, načež až v jednadvaceti letech podepsal smlouvu s UAE Emirates.

„Líbí se mi, jak pracují s mladými jezdci a jak se v týmu rozvíjejí,“ vysvětloval a ukazoval na Pogačara, jenž před jeho příchodem už oslnil třetím místem na Vueltě.

A teď Pogačar pojede na mě? smál se

Právě pro Pogačara toho McNulty v posledních sezonách odvedl spoustu. Na Tour de France mu pomohl ke dvěma z jeho pěti titulů, loni pro něj pracoval při prvenství na italském Giru a ve spoustě dalších klání.

Slovinec se mu za to odvděčil třeba loni, když mu přenechal triumf na klasice právě v Montrealu. McNulty dostal tu a tam i další šance, přesto se smiřoval s tím, že v hvězdami nabitém UAE bude už navždy zaškatulkovaný jako superdomestik.

Brandon McNulty na trati hromadného závodu v Montrealu.

„Hlavní je samozřejmě tým. Chci pro něj odvést co nejvíc. Tohle je pro mě úspěch,“ líčil nedávno majitel 23 profesionálních triumfů.

Nyní už hovoří trochu jinak. „Takže možná teď Tadej bude muset nějaké dny jezdit na mě?“ rozesmál se. „Ale ne, on je stále nejlepší cyklista na světě. Bude zábava šlapat na čele pelotonu po jeho boku v duhovém dresu.“

Na vrcholu v Kanadě ukázal McNulty nejen obrovskou sílu, výdrž, ale i zkušenost. Trať velmi dobře zná, ostatně poprvé ji jel už za tým Rally coby dvacetiletý mladík.

Když se vedoucí skupina na těžkých dvanácti závěrečných okruzích pořádně ztenčila, cítil, že přišla jeho šance. „Šlo čistě o instinkt. Z předchozích závodů na tomto místě vím, že když se skupina zmenší a začíná hrát roli únava, všichni mají tendenci váhat a dívat se kolem sebe,“ popisoval.

Mathias Vacek v hromadném závodě na MS v Montrealu.
Stupně vítězů po závodu mistrovství světa: zleva druhý Michael Matthews, vítěz Brandon McNulty a třetí Mathieu van der Poel
Brandon McNulty slaví zisk titulu mistra světa.
Brandon McNulty na pódiu slaví zisk titulu mistra světa.
15 fotografií

Tak toho využil. „Naplánoval jsem si, že zaberu v jedné z rovinatějších částí. Ve stoupání každý čeká útoky, ale já chtěl překvapit,“ vyprávěl.

Jeho náskok postupně narostl až k minutě. Mezi pronásledovateli kus práce odváděli jeho krajané Jorgenson a Quinn Simmons, kteří pokrývali útoky. Brit Tom Pidcock si postěžoval, že v závěru snahu pronásledovatelů narušoval i Mexičan Del Toro, McNultyho týmový kolega z UAE.

Stupně vítězů po závodu mistrovství světa: zleva druhý Michael Matthews, vítěz Brandon McNulty a třetí Mathieu van der Poel

Přesto se na začátku posledního kola odvážlivcův náskok smrskl na pouhých dvanáct sekund.

Jenže víc už jeho soupeři nedokázali.

Mladíček Seixas dostal křeče a odpadl. Nekonečnými nástupy to zkoušel Ir Ben Healy, nicméně se uvařil. Útočili i Pidcock či Ciccone, ale i oni byli bez šance. Na limitu se už nacházel i Evenepoel. „Čtyři nebo pět kol před cílem už jsem toho měl dost,“ kývl vítěz montrealské časovky. „Bohužel moje nohy na tom dnes nebyly dobře.“

Po pokusech ještě před nástupem McNulthyho ani Van der Poel nedokázal reagovat. „Hned jsem věděl, že to byl od Brandona dobrý tah. Ale byl jsem už unavený a nechal jsem ostatní, aby ho zkusili dojet,“ popisoval Nizozemec. „Na limitu jsme byli všichni. Už od prvních okruhů to byl neskutečně náročný závod. Takové ale mistrovství světa má být. Vyhrál zkrátka ten nejsilnější a nejodolnější.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Nejčtenější

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Odteď jsem Mrs. Choupenitch. Mistryně Evropy Seemanová si vzala mistra světa

Barbora Seemanová po svém výkonu v semifinále dvoustovky volným způsobem.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandera Choupenitche. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na instagramu.

Z tichého dítěte mistr světa. McNulty válel už v Česku, hrdost cítil i Pogačar

Dojatý Brandon McNulty na pódiu v duhovém dresu pro mistra světa.

Na cílové rovince se ohlédl za sebe a ubezpečil se, že se mu to nezdá. Po chvíli se pro jistotu podíval znovu. A do třetice! Až pak se ve znavené tváři Američana Brandona McNultyho objevil první...

28. září 2026  13:30

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm čekají mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A mají Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podívejte se na program...

22. září 2026  13:20,  aktualizováno  28. 9. 13:05

Návrat kapitána či jiné změny? Poraďte kouči Deniovi, jak složit sestavu na Anglii

Santi Denia při svém debutu na pozici kouče českých fotbalistů.

Výkonem zaujali, přesto čeští fotbalisté v úvodním utkání Ligy národů doma podlehli Chorvatsku 1:2. Teď je čeká znovu v Edenu další test, a to bronzová Anglie z mistrovství světa. Několik neznámých v...

28. září 2026  12:51

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

28. září 2026  12:47

Dřív hrálo víc hvězd. Přesto je vítězství úžasné. Jsem hrdá, říká Šafářová

Premium
České tenistky slaví zisk titulu v BJK Cupu.

V uplynulém desetiletí se české tenistky ve Fed Cupu střetávaly s naprostými esy: Kerberovou, Ivanovičovou, Šarapovovou, Muguruzaovou, Halepovou... Nyní se v BJK Cupu tak nabitá konkurence neschází....

28. září 2026

Šotola si pochvaluje atmosféru v Turecku: Občas něco přiletí, občas bouchne petarda

Univerzál Marek Šotola sleduje letící míč.

Už jen zpovzdálí o víkendu sledoval reprezentační univerzál Marek Šotola vrcholící mistrovství Evropy volejbalistů v Itálii a finálový triumf Poláků. Češi skončili v osmifinále po prohře s Belgii a...

28. září 2026  11:28

Duhový dres a k němu trest. Mistryně světa Volleringová dostala pokutu

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová na čele závodu mistrovství světa v...

Nová mistryně světa v silniční cyklistice Nizozemka Demi Volleringová dostala po zlatém sobotním závodu v Montrealu vysokou pokutu za porušení pravidel UCI. Specializované servery včetně...

28. září 2026  11:05

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, kurzy a kde sledovat

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

28. září 2026  10:41

Trochu jiný Trunda. Hokejista Slavie o šéfovi fotbalu: Táta slýchá narážek víc

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Spojuje je příjmení, značka Slavia, hokej, trochu i Morava. Jen krví spříznění nejsou, byť kustod hokejových sešívaných si z vás vystřelí, že fotbalový Trunda je s tím jejich spjatý. „Je to jeho...

28. září 2026  10:26

Sparta - Karlovy Vary v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, preview

Filip Chlapík se pere s Janem Bambulou.

Hokejisté Sparty v dohrávce 5. kola extraligy přivítají Karlovy Vary. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, zajímavé statistiky a další informace najdete v našem přehledu.

28. září 2026  10:25

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Trump ve svém živlu. Golfistům USA přispěl k obratu a ujistil: Naše země se má skvěle

Donald Trump se chystá předat golfistům Spojených států Prezidentský pohár.

Američtí golfisté ovládli pojedenácté za sebou Prezidentský pohár. Na hřišti v Medinah na předměstí Chicaga po obratu porazili výběr zbytku světa bez Evropanů 17:13, což kvitoval i přítomný prezident...

28. září 2026  9:23

Messi se nádherně trefil z přímáku. Miami ale přičítá další prohru

Lionel Messi přijímá gratulace k brance od spoluhráče Rodriga De Paula.

Fotbalisté Interu Miami v MLS prohráli 1:2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gól Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezoně.

28. září 2026  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde