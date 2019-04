Vakoč útočil a táhl Alaphilippa. Brabantský šíp ale ovládl Van der Poel

Osmnáct kilometrů před cílem se k unikajícímu Darylu Impeymu po skvělé jízdě Petra Vakoče, který nejdřív sám útočil, aby poté pracoval pro Juliana Alaphilippa, přidali právě Alaphilippe s Timem Wellensem, Mathieu van der Poelem a Michaelem Matthewsem.

Netrvalo dlouho a tahle ultrasilná skupina měla k dobru před zbytkem hlavního balíku půlminutu.

Stáhnout se vedoucí kvintet snažil hlavně tým Bahrain-Merida, ale neměl dost sil.

Jedenáct kilometrů před cílem byl z čela odpárán Impey po útocích Wellense a Alaphilippa. Matthews s Van der Poelem se ale drželi.

A to i po předposledním kopci dne čtyři kilometry před cílem. Do rozhodující části závodu tak tohle kvarteto vjíždělo pohromadě.

A pohromadě zůstalo i po závěrečném stoupání na Schavei. Do cílové rovinky tak na prvním místě přijížděl nizozemský šampion Van der Poel.

V posledních metrech potvrdil, že má nejenom neuvěřitelný motor, ale také rychlé nohy pro závěrečný spurt.

Sto padesát metrů před cílem začal z nevýhodného prvního místa spurtovat. A na jeho akceleraci nenašli odpověď ani Alaphilippe, ani Wellens a ani další skvělý spurter Matthews, který zůstal u bariéry zavřený.

Van der Poel tak znovu projel cílem s rukama nad hlavou a do vysílačky mohl zařvat: „Jooo!“ Před nedělní ardenskou klasikou Amstel Gold Race je v úžasné formě.

„Jsem šťastný a zároveň pyšný, že jsem se dokázal udržet s tak velkými jmény, a ještě je porazit. Před začátkem tohohle silničního dobrodružství jsem říkal, že Brabantský šíp je závod, který mi sedí nejvíc. Jsem rád, že jsem to potvrdil,“ usmíval se vítěz v cíli.

Vakoč, stejně jako Roman Kreuziger, který bral Brabantský šíp jako rozjetí před ardenskými klasikami, do nejlepší desítky neprošli.

Brabantský šíp je cosi mezi kostkovými a ardenskými klasikami. I proto se v kalendáři nachází mezi nimi.



I tady se najde pár kostkových úseků, ale ty nejsou tak nahrubo položené jako na severu Francie. A díky jedenatřiceti bergům, tedy kratším, ale prudkým stoupáním (ten poslední navíc končí jen 200 metrů před cílem), je to závod spíše pro výbušnější klasikáře.

Ochutnávkou před triptychem Amstel Gold Race, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych.

Devětapadesátý ročník měřil 196 kilometrů a putoval z Leuveno do Overijse.

Hned po startu se vydala vpřed sedmička závodníků z druhodivizních týmů, kterou držely na uzdě zejména týmu Quick-Step s Bahrainem-Meridou a Lottem-Soudal.

Sedmdesát kilometrů před cílem se začalo závodit. Za sedmičkou vepředu se vydali Van der Sande s Honorém. K nim si po pár kilometrech doskočil i Mathieu van der Poel, kterého se snažil pokrývat i Petr Vakoč.

