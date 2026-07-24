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Bottas cyklistou. Pilot F1 si na kole zazávodí v Česku, organizátory překvapil

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  10:50
Pilot Cadillacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a...

Pilot Cadillacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a pobytům v přírodě v doprovodu přítelkyně Tiffany Cromwellové. Ani tentokrát od svého zvyku pár neustoupil. | foto: Instagram/@valtteribottas

Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku na Velkou cenu Monaka
Fernando Alonso (Aston Martin) a Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku.
Pilot F1 Valtteri Bottas
Valtteri Bottas během předsezonních testů F1 v Bahrajnu.
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Už ani není takovou vzácností, když médii kolují záběry, jak se Valtteri Bottas projíždí po okruzích Velkých cen F1 na kole. Tentokrát formulový závodník ozdobí premiéru Světové série cyklistů v disciplíně gravel na českém území. Finský pilot, který v současnosti hájí barvy stáje Cadillac, se 1. srpna postaví na start závodu v Hlinsku.

Šestatřicetiletý Seveřan, jenž v kariéře vyhrál deset závodů seriálu mistrovství světa F1 a vybojoval 67 pódiových umístění, je velkým fanouškem cyklistiky a ve chvílích volna i aktivním cyklistou. Gravel si oblíbil už před několika lety, sám organizuje pár závodů a na některých se ve své kategorii dokázal umístit i na pódiu.

Před dvěma lety Bottas splnil na kole svůj cíl, když se kvalifikoval na gravelové mistrovství světa. V belgické Lovani pak v kategorii 35-39 let obsadil 133. místo z 232 startujících. Takřka 183 kilometrů zvládl za pět hodin a 40 minut. Na absolutního šampiona, kterým se tehdy stal všestranný Nizozemec Mathieu van der Poel, ztratil hodinu.

„Neměli jsme absolutně žádné signály, že by přijel. Když jsem uviděl jeho jméno v online přihlášce, měl jsem husí kůži. Přihlásil se jako každý jiný. Nekontaktoval nás, ani nikdo z jeho týmu. Neměl ani žádné speciální požadavky,“ uvedl ředitel závodu Petr Svoboda.

Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku na Velkou cenu Monaka

O nadcházejícím víkendu bude Bottas ještě závodit ve Velké ceně Maďarska na Hungaroringu, pak má ale seriál F1 měsíční závodní přestávku, kterou si zpestří startem v Hlinsku. Pojede i jeho partnerka - profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová ze stáje Canyon-SRAM, ambasadorka letošního MS v gravelu v její rodné Austrálii.

Ve formuli patří Bottas k nejúspěšnějším jezdcům v počtu dosažených bodů mezi těmi, kteří nikdy nedosáhli na titul mistra světa. V celkovém pořadí skončil dvakrát druhý a dvakrát třetí.

V Pardubickém kraji pojede hlavní závod na 131 km v kategorii mužů od 35 do 39 let. „Určitě to zvedne prestiž našeho závodu. Možná přijde i daleko víc fanoušků,“ věří Svoboda.

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Přihlášeno už je přes 220 závodníků z 23 zemí světa. Chybět nebude ani absolutní česká špička v čele s Petrem Vakočem, Martinem Stoškem či silničními profesionály Jakubem Ťoupalíkem nebo Matějem Zahálkou. V ženské kategorii se představí například úspěšná cyklokrosařka i silničářka Kristýna Zemanová, úřadující mistryně republiky v gravelu.

„Věřím, že uděláme hezký závod. Na uspořádání podniku Světové série pracujeme dlouho. Třikrát jsme pořádali mistrovství republiky, děláme české poháry. Trať je hodně pestrá, členitá a nabízí prakticky všechna podloží: šotolinu, prašné i lesní cesty a minimum asfaltu,“ přiblížil Svoboda.

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