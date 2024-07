Za Eritreu, za Afriku. Girmay chodil na Tour do kina a snil: Budu jako Sagan

Organizátoři závodu vyhlásili čtvrtek za „Den Afriky“ na počest 4. července, kdy Rwanda slaví státní svátek a připomíná si 30 let od ukončení genocidy v zemi. Ta Rwanda, která se příští rok stane prvním africkým hostitelem cyklistického světového šampionátu.

Ovšem je to 24letý Eritrejec, kdo je nyní nejviditelnějším ambasadorem černého kontinentu na Tour.

„Od chvíle, kdy jsem začal jezdit na kole, jsem snil o tom, že jednou pojedu Tour,“ říká Biniam Girmay. „Ale stále nemohu uvěřit, že jsem tu už při druhé účasti vyhrál etapu proti nejlepším sprinterům světa.“

V pondělním třetím dějství závodu se tak v Turíně stalo.

„Bini, Vidi, Vici,“ hlásala pak webová stránka Tour. A týmový kolega Mike Teunissen ho chytil za ramena a nadšeně mu říkal: „Zatraceně, Bini, ty tvoříš historii. Jsme na tebe tak hrdí.“

Stal se prvním cyklistou ze stáje Intermarché, který vyhrál etapu Tour. Prvním z Eritreje. A především: prvním z černé Afriky.

Před dvěma lety provedl totéž na Giru. Vzpomínáte? V klasikářském dojezdu v Jesi si poradil i s Mathieuem van der Poelem, pak šel na pódium, dostal tu od hostesky velkou láhev prosecca, otvíral korkovou zátku, vystřelil si ho přímo do oka - a s krvácením v levé komoře oka musel odstoupit.

„Mohlo to dopadnout i mnohem hůř, mohl jsem o oko přijít,“ poznamenal. Zároveň jej ale štvalo: „Na sociálních sítích se mi smáli, že neumím otevírat láhve, a zapomněli, že jsem vyhrál etapu.“

ACH TA ZÁTKA. Biniam Girmay s lahví prosecca na stupních vítězů na pódiu Gira 2022..

Na Tour vítězům šampaňské ani jiný perlivý mok nedávají, podobná hrozba tu tudíž neexistuje. A Girmay bez potíží pokračuje v zeleném dresu dál.

Jeho triumf je inspirací pro celý černý kontinent a jeho cyklisty. Proto opakovaně při rozhovorech žádá: „Nechte mě otevřít dveře.“

Snadno se říká, hůř provádí. Sám to rozhodně nezvládne.

Afrika a především ta černá stále jen přešlapuje na prahu velké cyklistiky. Talenty má, což o to. Jenže cesta do profipelotonu je pro ně daleká. Doslova i obrazně.

Letos je Girmay na Tour jediným jezdcem černé barvy pleti v pelotonu a jedním z pouhých tří Afričanů. Další dva, Ryan Gibbons a Louis Meintjes, jsou bílými Jihoafričany.

Z 524 mužů v týmech WorldTour je černých Afričanů pouze pět, kromě něj ještě dva v Lidl-Treku a po jednom v Astaně a Jaycu.

Těm, kteří by mohli v budoucnu toto společenství rozšířit, se staví do cesty velké problémy s vízy. Imigrační úřady jim odepírají vstup do Evropy. Proto je pro mládežnické naděje z Eritreje, Rwandy, Etiopie a dalších zemí takřka nemožné zúčastňovat se kvalitních evropských juniorských závodů.

Problémem jsou pochopitelně finance, protože cyklistika je pro mladé Afričany velmi drahým sportem. Limituje je navíc často i nekvalitní nebo žádné internetové připojení, což jim znemožňuje pracovat na dálku například se Zwift Academy.

Girmay už dříve vyprávěl: „Musel jsem doma v Eritreji chodit do internetové kavárny a používat nepříliš bezpečné připojení k chatování s mým evropským trenérem.“

Také od konce roku 2019 čekal tři měsíce na přidělení víza do EU.

„Řada afrických cyklistů bojuje s úřady ještě déle,“ v rozhovoru pro Cycling Weekly prozradila Kim Coatsová z neziskové organizace Africa Rising. Za příklad uvádí 19letý velký talent Florence Nakagwovou z Ugandy.

Vyhlédla si ji stáj Canyon SRAM pro svůj development tým. Několik měsíců po podpisu smlouvy se však Nakagwové stále nedaří zajistit si potřebné dokumenty k odletu do Evropy.

„Včasný přesun mladých Afričanů na kvalitní evropské závody je přitom zásadní,“ vykládá Girmay. „Pamatuji si, jak dlouho mi trvalo, než jsem jako junior navykl evropským kulturním zvyklostem, protože ty jsou úplně jiné než v Eritreji. Také přivykání angličtině a zákonitostem pelotonu zabere čas. Pokud se mladí jezdci dostanou z Afriky do Evropy třeba až ve 23 letech, je to pozdě.“

V posledních letech navíc Mezinárodní cyklistická unie UCI z neznámých důvodů snížila počet afrických cyklistů ve svých rozvojových týmech.

„K čemu jsou nám potom v Africe talenty, když se ostatní dívají na podporu afrických jezdců skrz prsty,“ posteskl si Girmay a do mikrofonu při tiskové konferenci na Tour žádal: „Prosím, pomozte našim mladým být součástí evropské cyklistické kultury.“

A já budu sprinter!

Je výjimkou mezi eritrejskými cyklisty, kteří jsou se svými štíhlejšími a hubenějšími postavami vhodní spíše do kopcovitějších terénů. „Ale já mentálně vyrostl jako sprinter. Měl jsem z řad sprinterů i dva idoly,“ tvrdí.

V komplikovaném dojezdu v Turíně se údajně snažil zachovat podobně chytře jako jeho dětský hrdina - jistý Mark Cavendish.

A druhý vzor? Peter Sagan.

S jejich spurty před očima vyrůstal.

„Máme v Eriteji cyklistickou krev, víte?“ říká.

Proč právě v tomto kousku Afriky? Eritrea patří mezi nejchudší země světa, průměrný příjem na hlavu je 1000 dolarů ročně. Ale v časech italské koloniální nadvlády sem v minulém století Italové přenesli i svoji lásku ke kolům a cyklistice. A ta zapustila kořeny.

Do nich se zamotal i Girmay.

Dnes má Eritrea 1000 registrovaných závodníků a koná se zde okolo stovky závodů ročně.

BINI, BINI, BINI. Eritrejští fanoušci na letošní Tour.

Girmayův domov, to je hlavní město Asmara s jeho milionem obyvatel, nacházející se v nadmořské výšce 2325 metrů. Tady vyrůstal se čtyřmi bratry a sestrou.

„Na ulicích tam nejezdí až tak moc aut, celé hodiny jsme na nich hráli fotbal,“ vzpomíná. A také se dívali na přenosy z Tour. „Táta nás bral do kaváren nebo do starého kina, kde je dávali. Vždycky nám ukazoval, jak závod funguje a říkal: Cyklistika je ve světě sport číslo 1.“

Když v průběhu Tour 2011 právě vyhrál jednu z etap Peter Sagan, malého Biniho doslova nadchl jeho spurt. Otočil se na otce a zeptal se: „Mohl bych být jednou i já na Tour?“

„Když budeš tvrdě dřít, všechno je možné,“ odvětil otec.

Zároveň mu hned připomínal: „Musíš se naučit anglicky, pokud chceš v životě uspět.“

S otcem jezdil coby divák na cyklistické závody v Asmaře. A na kole, které mu rodiče pořídili, jej často doprovázel do truhlářské firmy, kde pracoval.

„Pak Daniel Teklehaimanot nosil v roce 2015 jako první Eritrejec na Tour puntíkatý dres. Ukázal nám cestu,“ připomíná.

Tou dobou patnáctiletý Girmay už dva roky závodil na horském kole, na němž se posléze stal juniorskou jedničkou v zemi. A na řadu přišla silnice. V roce 2018 ho poprvé poslali mimo Eritreu, na juniorské mistrovství Afriky ve Rwandě. Vracel se se třemi zlatými medailemi a navrch „vybral“ i cyklistický bank, protože jej UCI pozvala do svého Světového tréninkového centra ve Švýcarsku.

Začal vyhrávat elitní evropské juniorské závody a druhodivizní francouzský tým Delko Marseille mu nabídl první profesionální smlouvu.

Pak už šlo všechno až nečekaně rychle.

V Turíně spurtovat neměl

Rok 2020 - V 19 letech získává druhé místo na Trofeo Laigueglia za Giuliem Cicconem, má na kontě další hodnotné výsledky a podepisuje smlouvu ve stáji Intermarché, která se chystá vstoupit mezi worldtourové týmy.

2021 - První profesionální vítězství na evropské půdě při Classic Grand Besancon, poradil si i s Thibautem Pinotem. A hlavně: má stříbro z mistrovství světa do 23 let v Lovani. První medaili, jakou kdy Afričan černé barvy pleti na jakémkoliv světovém šampionátu cyklistů vybojoval.

2022 - Ještě než zazáří na Giru dominuje (opět jako první černý Afričan) na worldtourové klasice, vyhrává Gent - Wevelgem. „Když jsem se pak vrátil do Asmary, vítaly mě tisícové davy a vezli mě průvodem centrem města,“ líčí.

PAN KLASIKÁŘ. Biniam Girmay projíždí víětezně cílem závodu Gent-Wevelgem.

2023 - První větší krize. Pád na Flandrech, otřes mozku, rozsáhlé pohmožděniny. „Na tu nehodu a cestu do nemocnice nemám žádné vzpomínky. Prostě mám místo nich v hlavě prázdno,“ líčí. Hluboké tržné rány měl všude po těle, v nemocnici ho 10 dní dávali dohromady. Načež se v loni červnu vrátil na scénu, vyhrál etapu Kolem Švýcarska a při debutu na Tour dojel nejlépe třetí.

A letos? Comeback na Giru se nepovedl. Po dvou pádech ve čtvrtém dni závodu odstoupil. Odletěl domů do Eritreje na výškový kemp před Tour - a pokračování už znáte.

„Každý den, co jsem doma trénoval, zastavovali mě lidé a říkali mi: Už se nemůžeme dočkat Tour. Když na ní vyhraješ etapu, uspořádáme ti oslavu, jakou Asmara ještě nezažila. Tak snad teď nezapálí město,“ vtipkoval.

Paradoxem je, že ve třetí etapě v Turíně vlastně ani spurtovat neměl, pro její koncovku měl být lídrem týmu Gerben Thijssen, kterému měl pomoci.

„Jenže v posledním kole jsem ztratil Gerbenovo kolo, tak jsem do toho šel sám a dopadlo to skvěle.“

ANO! Biniam Girmay vítězí ve třetí etapě Tour de France do Turína.

Stěhovat se z Eritreje? Zatím ne

Ve 24 letech už je ženatý. S manželkou Saliem a dcerou Leilou mají nadále trvalé bydliště v Asmaře. „Tady jsme doma, stěhování do Evropy nás zatím neláká,“ povídá. „Možná jednou, ale teď ne.“

Vysokohorské kempy si pravidelně pořádá v okolí města, díky jeho poloze na náhorní plošině je to snadné. Jindy sjede při tréninku k Rudému moři v Massawě, 70 kilometrů vzdálené. „Tam se dá krásně trénovat jízda na větru.“

Přesto musí velkou část sezony trávit v Evropě. Kde tam přebývá? Žádný dům ani apartmán v Evropě nevlastní. „Biniamův domov je v podstatě tam, kde je zrovna tým,“ vysvětlovala Sarah Inghelbrechtová, mluvčí stáje Intermarché.

„Někdy přebývá i v našich rodinných hotelech v Belgii, nebo v Itálii se svými cyklistickými přáteli v Lucce,“ dodávala. „Má dlouhodobé vízum, které ale vyžaduje, aby každé tři měsíce opustil schengenský prostor. Proto se často vrací do Asmary. Ale také proto, že se tam cítí dobře.“

Když Girmay hovoří během Tour na tiskové konferenci nebo ve čtvrtek v mixzóně po dekorování majitelů dresů, často namísto zájmena „já“ používá „my“. Rozumějte: My, Afričané.

CO SE MI PRÁVĚ PODAŘILO. Biniam Girmay vstřebává historické vítězství ve třetí etapě.

„Chvíle cyklistické Afriky konečně nadchází, protože moje vítězství patří celé naší zemi, všem Afričanům. Musíme být hrdí, že jsme nyní protagonisty nejdůležitějších závodů na světě,“ říká. „Musíme ale také usilovat o to, aby děti při sledování přenosů z Tour v Asmaře i jinde viděly mnohem více jezdců, kteří mají barvu pleti stejnou jako ony.“