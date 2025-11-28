„Výjimečné spojení Biniam Girmay a Intermarché-Wanty skončilo po čtyřech a půl letech pozoruhodných úspěchů,“ uvedli zástupci stáje. Na loňské Tour eritrejský spurtér vybojoval nejen zelený trikot, ale i tři etapové vavříny. Smlouvu měl do roku 2028.
Israel–Premier Tech je minulostí. Hirt bude jezdit pod hlavičkou Iniestovy společnosti
Podle serveru cyclingnews.com by měl Girmay zamířit do týmu NSN, což je bývalý Israel-Premier Tech, jenž čelil kvůli vazbám na Izrael při závodech protestům propalestinských aktivistů. Členy stáje jsou i český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle. Intermarché-Wanty se pro další sezonu spojí s týmem Lotto.