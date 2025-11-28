Sprinter Girmay se loučí s Intermarché, král bodovačky Tour by měl jezdit s Hirtem

Elitní spurtér Biniam Girmay se dohodl na ukončení smlouvy ve stáji Intermarché-Wanty a mohl by zamířit do bývalého týmu Israel-Premier Tech, který nově nese název NSN Cycling. O odchodu pětadvacetiletého Eritrejce, který jako první Afričan loni vyhrál bodovací soutěž na Tour de France, informoval jeho dosavadní belgický tým.
JSEM OK. Biniam Girmay v sedmnácté etapě ukázal, že ho tvrdý pád o den později nijak nelimituje. | foto: AP

„Výjimečné spojení Biniam Girmay a Intermarché-Wanty skončilo po čtyřech a půl letech pozoruhodných úspěchů,“ uvedli zástupci stáje. Na loňské Tour eritrejský spurtér vybojoval nejen zelený trikot, ale i tři etapové vavříny. Smlouvu měl do roku 2028.

Israel–Premier Tech je minulostí. Hirt bude jezdit pod hlavičkou Iniestovy společnosti

Podle serveru cyclingnews.com by měl Girmay zamířit do týmu NSN, což je bývalý Israel-Premier Tech, jenž čelil kvůli vazbám na Izrael při závodech protestům propalestinských aktivistů. Členy stáje jsou i český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle. Intermarché-Wanty se pro další sezonu spojí s týmem Lotto.

28. listopadu 2025  12:20

Sprinter Girmay se loučí s Intermarché, král bodovačky Tour by měl jezdit s Hirtem

