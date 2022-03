Milník pro africkou cyklistiku. Jak eritrejský talent zaskočil hvězdy

Za cílem se oběma rukama chytil za hlavu. Hlavou pak kroutil, i když sesedl z kola a vydýchával se opřený o hrazení u trati.

Očekával se další triumf fenoména Wouta van Aerta, ty nejvyšší ambice měla tradičně i sestava Quick-Stepu. Ale že všechny překvapí tenhle jedenadvacetiletý Eritrejec?

Na to by si možná nevsadil ani on.

„Úžasné, neuvěřitelné. Nečekal jsem to,“ radoval se Girmay po dojezdu.

O triumfu rozhodl ve sprintu čtyřčlenné skupinky, která se vytvořila čtyřiadvacet kilometrů před cílem po útoku Christopha Laporta ze stáje Jumbo-Visma.

Girmay se zprvu ve finiši pohyboval za svými třemi soupeři, vyčkával na vhodnou chvíli. A pak…

Zvedl se ze sedla, rozkmital rychlé nohy a podél pravého mantinelu se hnal kupředu.

„Když jsme minuli značku 400 a 300 metrů do cíle, tak jsem si řekl: Dobře, možná mám přeci jen šanci,“ líčil. „Když jsem viděl, že zbývá 250 metrů, nechtěl jsem už čekat, protože už bych pak nemusel mít prostor. Tak jsem jen zavřel oči a makal dál.“

Dohnat se ho ještě snažil Laporte. Marně. Girmay proťal pásku o kousek před ním a mohl si užívat životního vítězství a zápisu do historie africké cyklistiky.

S cyklistikou začal ve třinácti

Ano, jeho čerstvý triumf je z kategorie těch senzačních. Že Girmay ale bude africkým cyklistickým průkopníkem, mnozí tak trochu čekali.

Má k tomu veškeré předpoklady. Je slušně jazykově vybavený, zvládl náročný přesun do Evropy a hlavně má ty správné schopnosti.

V mládežnických kategoriích byl jedním z mála, kdo čas od času dokázal porazit supertalentovaného Remca Evenepoela. Jako junior se stal trojnásobným africkým šampionem a v minulém roce byl druhý na mistrovství světa jezdců do třiadvaceti let.

A teď dokazuje, že může uspět i mezi elitou.

Kromě vítězství na klasice Gent-Wevelgem v lednu ovládl i jednorázový závod ve španělské Alcúdii. Pak dojel třikrát v první desítce na Paříž-Nice, dvanáctý byl na Milán-San Remu a v pátek skončil pátý na E3 Saxo Bank.

Jako chlapec si přitom nic takového nepředstavoval. „Ano, cyklistika je v Eritreji hodně sledovaná, i já ji měl rád, ale když mi bylo deset nebo jedenáct let, preferoval jsem spíš fotbal,“ vzpomínal pro web CyclingTips.

Lásku k ní začal objevovat až ve třinácti letech díky bratrovi a otci.

Sourozenec mu jednou půjčil své kolo a společně se jeli krátce projet. Girmayovi se vyjížďka zalíbila a chtěl jezdit dál.

„Otec mi proto koupil nové kolo. Pamatuju si, že bylo pro nás hodně drahé,“ povídal.

Eritrejec Biniam Girmay (uprostřed) se raduje z vítězství na klasice Gent-Wevelgem.

Jeho otec vede v Asmaře, hlavním městě Eritreje, malé tesařství, kam mu Girmay občas jezdil pomáhat. Cesta zabrala sice jen deset kilometrů, ale právě během nich přicházel cyklistice víc a víc na chuť.

Postupně si přidával, začal trénovat a účastnil se místních závodů.

Zjistil, že je lepší než vrstevníci a i mnohem starší kluci. Všimli si toho i hledači talentů z Mezinárodní cyklistické unie (UCI) a nabídli mu místo ve Světovém cyklistickém centru ve švýcarském Aigle.

To slouží pro jezdce z ekonomicky méně vyspělých zemí. Mají zde zázemí, trenéry, UCI jim pomáhá sestavit mezinárodní závodní kalendář.

„Do centra jsem se dostal, když jsem byl prvním rokem v juniorské kategorii. Hodně mi tam pomohli. Bylo důležité, že jsem měl možnost získat zkušenosti a naučit se všechno kolem cyklistiky,“ líčil.

V roce 2020 Girmay podepsal smlouvu v druhodivizním francouzském týmu Delko, odkud loni zamířil i přes další nabídky z World Tour do Wanty-Gobert.

A v něm si teď musejí mnout ruce.

Chce inspirovat další

Wanty-Gobert ho kupovali jako sprintera a klasikáře.

Tak se charakterizuje i on sám. „Je to dáno také asi tím, že když jsem závodil v Eritreji, jezdili se tam pouze jednorázové závody. Museli jste se tomu přizpůsobit, jezdit chytře, pozičně. Měli jste jen jednu šanci,“ povídá Girmay.

Kamarádi ho mimo sedlo popisují jako klidného, pokorného a věřícího muže.

V jedenadvaceti letech je už ženatý a má skoro roční dceru. Právě kvůli rodině si nyní dá na chvíli pauzu a pojede za ní.

Na tom nic nemění ani jeho skvělá forma. „Bylo to v plánu už od prosince. Musím jet domů, rodinu jsem už neviděl tři měsíce,“ líčí. Startovat by znovu měl zkraje května na klasice Eschborn-Frankfurt a pak na italském Giru.

Na něm by se pochopitelně znovu rád ukázal. A nechce zviditelnit jen sám sebe, ale i celou africkou cyklistiku.

Uvědomuje si, že cesta, po které se dostal tam, kde je teď, nebyla jednoduchá.

„V Eritreji je spousta nadšených mladých cyklistů, ale pokud se chcete stát profíkem, musíte mít štěstí a být ve správný čas na správném místě,“ říkal.

Proto by chtěl ukázat, že i tento kontinent skýtá dobré možnosti pro světový peloton.

„Cyklistika vyžaduje spoustu peněz,“ vyprávěl. „UCI do africké cyklistiky hodně investovala, ale kvůli covidu se mládežnické programy zastavily. Dokonce i Qhubeka (která dodává kola africkým dětem) své aktivity omezuje. Nerad to říkám, ale pro africké jezdce je nyní těžší se dostat do Evropy.“

Věří, že na tom mnohé změní mistrovství světa, které se za tři roky bude konat ve Rwandě.

Zároveň doufá, že svým dílem může přispět i on. I proto hned po triumfu na závodu Gent-Wevelgem vyjmenovával: „Byl to důležitý moment pro mě, pro můj tým, ale i pro africkou cyklistiku.“

Pokud bude takto pokračovat, další triumfy mohou následovat.