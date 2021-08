Úvodní etapu Binck Bank Tour vyhrál Belgičan Merlier, Sagan upadl

Vztek cloumal v první etapě závodu WorlTour dvěma hvězdami, které přišly po problémech o naději na dobrý výsledek. Belgičanovi Remcu Evenepoelovi se rozbilo přední kolo, a než mu ho mechanik vyměnil, čelo závodu mu ujelo.

Do cíle dorazil s téměř minutovým mankem. Trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan asi 25 kilometrů před cílem upadl a po návratu do sedla přijel do cíle téměř dvě a půl minuty za nejlepšími.