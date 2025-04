Jet na jistotu? Sám sebe bych neuznával, říká biker Slavík

Elitní biker Tomáš Slavík se svým týmem Carp Riders soutěží u Balatonu na největším světovém klání v lovu kaprů, kam se sjely tři stovky družstev z celého světa.

„Je to šestidenní maraton, počítají se jen úlovky nad deset kilo a zatím jsme ve výsledcích docela vysoko,“ hlásí od známého maďarského jezera sedmatřicetiletý biker z Jablonce. „Dopřávám si čtrnáct dní úplného oddychu od kola, kdy vůbec netrénuju. Doteď jsem tomu dával všechno. Závodění na kole je můj život, ale rybařina je moje největší vášeň. Je to pro mě nejlepší forma odpočinku, úplně přitom zapomenu na to, jak nejlíp nastavit kolo a jaké pláště zvolit.“

Trojnásobný světový šampion ve fourcrossu si u vody dává dohromady nejen pochroumané tělo, ale i duši. Ve finále série městských sjezdů Red Bull Cerro Abajo v Mexiku koncem března odmítl jet po dvou předchozích výhrách na jistotu, měl pád ve velké rychlosti a o pouhé dva body přišel o celkové prvenství.

OSLAVA. Jablonecký biker Tomáš Slavík oslavuje svůj loňský triumf v městském sjezdu v italském Janově.

Jak těžko jste kousal, že vám vytoužený titul v Latinské Americe znovu unikl?

Byl to pro mě nejvíc hořký moment závodní kariéry. Do posledního závodu jsem přicházel s tím, že pokud se nestane nic zvláštního, tak je to celkově vyhrané. Souhra okolností to ale nastavila tak, že mi nakonec scházely dva body. Je to smutné, byla velká šance sérii poprvé vyhrát, bohužel se mi to nepodařilo a potřetí jsem skončil druhý.

Jak jste se sbíral z pádu ve finále?

Stalo se to v místě, kde člověk nechce v šedesátikilometrové rychlosti padat, ale naštěstí jsem nešel do žádného zábradlí nebo sloupu a jen jsem klouzal po silnici. Dá se říct, že to byl nebezpečný pád s dobrým koncem, byl jsem odřený, ale nic jsem si nezlomil. Věděl jsem, že musím co nejrychleji vstát ze země a letět dolů, protože ostatní můžou taky padat, a šlo mi o každý bod. Kdybych dojel dvanáctý z patnácti, vítěz Vélez by neměl šanci mě porazit, ale bohužel to nevyšlo.

Každého asi napadne otázka, proč jste s takovým náskokem nejel v posledním závodě na jistotu.

Ano, mohl jsem jet na jistotu a skončit třeba šestý. A kdyby to byla série deseti závodů, tak bych to asi udělal, ale vzhledem k tomu, že se série skládala jen ze tří podniků, nechtěl jsem přijít o šanci ostatní kluky porazit a stát na stupních vítězů. V našem sportu se hodnotí výkon v každém závodě. Kdyby někdo jiný na mém místě dojel v klídečku šestý, tak bych řekl, že to byl chytrý tah, ale úplně bych ho neuznával. Jsme tam od toho, abychom podali perfektní výkon, a já jsem nechtěl sklonit hlavu.

Přišel jste tím, že jste nevyhrál, i o hodně peněz?

Samozřejmě je to moje povolání, které mě živí, ale o finance nejde tolik jako o princip. Byla to laťka, kterou jsem si nastavil, a nepodařilo se mi přes ni dostat. Jasně, pár složenek vyletělo z okna, ale to mě tak nebolí.

Jak bojuje člověk na startu se strachem? I vy ho přece musíte při pohledu dolů cítit, nebo ne?

Já říkám, že to není úplně strach, ale spíš respekt. Jsou chvilky, kdy se necítím úplně komfortně. Když se to stane, tak vím, že je lepší nejít do nějakého skoku po hlavě a místo toho se snažit prolétnout jinou cestou a nahnat čas jinde. Není ale úplně dobré mít strach, pak člověk nejedná přirozeně, a to je věc, která plodí chyby.

Při slavném závodě v chilském Valparaisu jezdíte místem, kde jste měl před několika lety hrůzný pád. Nic to s vámi nedělá?

Když se člověk praští do hlavy a má otřes mozku, nic si nepamatuje. Respekt máte z něčeho, co vám způsobilo bolest, já jsem ale žádnou extra bolest necítil, dokonce ani šok. Ano, měl jsem urvané vazy v kotníku, ale probudil jsem se, když už jsem byl v pohodě zafixovaný. Do Valparaisa se tak vracím s čistou hlavou a nemám žádný blok, protože tyhle věci se mi už mockrát staly i na jiných místech. Je důležité to umět vymazat z hlavy, i v tom je silná stránka sportovce.

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso Cerro Abajo v Chile, který čtyřikrát vyhrál, naposledy letos.

Spočítáte, kolik jste měl v životě úrazů?

Musím to zaklepat, ale neměl jsem moc zlomenin. Dvakrát jsem si zlomil klíční kost, byly tam nějaké přetrhané vazy, ale třeba nohu jsem zlomenou neměl.

Jak se vůbec stalo, že jste propadl závodům v Americe?

Odehrávají se tam nejextrémnější městské sjezdy a my v Evropě nemáme moc lokací, kde by se něco takového dalo udělat. Loni se poprvé jelo v italském Janově a bylo to super, ale v Jižní Americe jsou tratě ještě mnohem náročnější. To mě tam dotáhlo a dal jsem si jako svoji misi, že bych chtěl vyhrávat.

Vystačíte si na jihu Ameriky s angličtinou, nebo jste se naučil i španělsky?

Všichni si ze mě dělají legraci, že tam jezdím dvanáct let a stále neumím pořádně španělsky. Většinou rozumím, ale mluvit neumím. Pořád si říkám, že se musím španělsky naučit, ale s jezdci i organizátory se domluvím, takže jsem trochu pohodlný.

Původně jste se proslavil ve fourcrossu, na ten už takový důraz nekladete?

Fourcross je pro mě disciplína, která je natvrdo přirostlá k mému srdci. Jenže městské sjezdy mají ve světě strašný boom, jsou zajímavé pro sponzory i diváky a přímé přenosy mají na internetu neskutečná čísla zhlédnutí ve statisících až milionech. To je pro mě hrozně lákavé. Na fourcross se bohužel pozornost diváků tolik neupírá. Snažím se tomu co nejvíc pomáhat závodem, který pořádáme v Jablonci, ale komunita je nastavená na to, že chce sledovat městské sjezdy.

Co vás teď v nejbližších týdnech čeká?

Rozjíždí se nám evropská sezona. Začíná světová série ve fourcrossu, čeká mě i česká série v městských sjezdech. V srpnu už zase začne další ročník Red Bull Cerro Abajo, který opět startuje v Itálii. A na podzim se závod téhle série historicky poprvé pojede v Indii.

A co fourcrossový závod JBC 4X Revelations, který každoročně pořádáte v domovském Jablonci nad Nisou?

Už chystáme další ročník. To je pro mě mimo závody velký žrout času. Duben je období, kdy už na tom intenzivně denně makáme, takže až se vrátím z ryb, nastupuju k počítači a mobilu a budu řešit věci spojené s tímhle závodem. Mojí ambicí je znovu přivést do Jablonce nejlepší jezdce z celého světa a zajistit, že to bude všechny bavit a budou tady šťastní.

A kdy znovu vyrazíte na ryby?

Na ty se čas určitě najde. Po celém světě mám oblíbená místa, třeba na Novém Zélandu a v Kanadě jsou skvělé podmínky pro muškaření na pstruhy. Když tam jedu, vždycky si s sebou balím i prut. Už jsem ulovil i pstruhy velké kolem sedmdesáti centimetrů. Ale oblíbená místa mám i doma kolem Jablonce, rád chodím muškařit na Jizeru k Železnému Brodu, na Kamenici nebo na Černou Nisu.