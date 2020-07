Slavík už zase závodí. Je mistrem v městském sjezdu

Světová klání bikerů jsou kvůli koronaviru v nedohlednu, a tak si Slavík po delší době zazávodil před domácím publikem.

„Mistrovství republiky v městském sjezdu jsem se ještě nikdy nezúčastnil, ačkoliv mám za sebou jinak poměrně pestrou historii v této disciplíně. Musím říct, že jsem se strašně těšil nejen proto, že jsem kvůli pandemii dlouho nezávodil, ale taky proto, že jsem mohl závodit po strašně dlouhé době na domácí půdě,“ řekl Slavík. „Trať vypadala zajímavě, měla svoje specifika, a to mě hodně baví, když můžu ladit kolo, pláště a další věci, které by mě mohly zrychlit.“



Rolí favorita se dvojnásobný mistr světa ve fourcrossu nenechal rozhodit. „Užíval jsem si každý metr tratě. Celý víkend mě hrozně bavil, a to je někdy ještě důležitější než samotný výsledek. Ostatní kluci letěli taky parádně a bylo fajn porovnat síly,“ konstatoval. „Obě závodní jízdy jsem zajel poměrně vyrovnaně, takže jsem s výkonem spokojený. Strašně rád jsem potkal všechny kamarády, závoďáky a fanoušky! Chybělo mi to fakt moc!“

Elitní světový biker už tradičně zahájil rok v Jižní Americe, kde se věnoval městským sjezdům a dostával se do formy na ostrý start sezony. Tentokrát mu však plány zhatil koronavirus, kvůli němuž šel po návratu z ciziny nejprve do karantény a poté ho čekala závodní pauza. „Jsou to těžké časy nejen pro mě, ale i pro ostatní, hlavně z ekonomického hlediska,“ řekl v rozhovoru na svých sociálních sítích.

Do začátku března stihl odjet osm závodů, další ho čekal až nyní v Ústí nad Labem. Což je vzácný úkaz, protože v posledních letech je v Česku k vidění v akci jen při závodech světové fourcrossové série JBC 4X Revelations, které každoročně pořádá v Jablonci nad Nisou. Letos však oblíbený podnik kvůli pandemii musel zrušit. „Do poslední chvíle jsme doufali, že ho uspořádáme. I kdyby se však v Česku všechno uvolnilo, tak nevíme, jak bychom sem dostali závodníky z Jižní Ameriky a USA, kde mají pořád drastičtější opatření než my. Revelations je navíc obrovská show pro diváky a nestojí za to dělat ji jen pro pět stovek lidí, nebylo by to správné,“ míní Slavík.

I další velké závody letošní sezony bude muset oželet. Připravoval se hlavně na světový šampionát ve fourcrossu, který se měl uskutečnit v září v Itálii, ale pořadatelé ho zrušili. Ruší se i světové poháry, které se jedou v září či v říjnu. „Mezinárodní podniky s velkou účastí diváků budou letos s velkým otazníkem. Soustředím se proto na menší závody v České republice a okolních státech. Každý by rád závodil, ale situace to bohužel nedovolí.“

Další závod Tomáše Slavíka čeká 25. července, kdy se v Dobřanech nedaleko Plzně jede podnik Euro 4X Series. Na tamní náročné trati by se měla potkat řada nejen českých, ale i evropských jezdců fourcrossu.