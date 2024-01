Van der Poel upadl a poprvé nevyhrál, cyklokros v Benidormu ovládl Van Aert

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Benidormu (Španělsko): Muži: 1. Van Aert 1:01:06, 2. Vanthourenhout -3, 3. Nys, 4. Iserbyt (všichni Belg.) oba -7, 5. Van der Poel (Niz.) -12, 6. Vandebosch (Belg.) -13, ...15. Boroš -1:31, 34. Vaníček (oba ČR) -5:17.

Průběžné pořadí (po 13 ze 14 závodů): 1. Iserbyt 317, 2. Nieuwehuis 283, 3. Van der Haar (oba Niz.) 274, ...22. Boroš 77. Ženy: 1. Van Empelová 52:53, 2. Pieterseová -1, 3. Alvaradová -16, 4. Brandová (všechny Niz.) -27, 5. Vasová (Maď.) -33, 6. Casasolaová (It.) -44, ...32. Spěšná (ČR) -5:14.

Průběžné pořadí (po 13 ze 14 závodů): 1. Alvaradová 337, 2. Pieterseová 290, 3. Brandová 259, ...14. Zemanová 126, 38. Hladíková 17, 50. Kopecky 11, 61. Jeřábková 8, 62. Vaníčková (všechny ČR) 7. Muži do 23 let: 1. Verstrynge (Belg.) 48:25, ...20. Ježek -1:59, 33. Kerl (oba ČR) -3:45.

Průběžné pořadí (po 5 ze 6 závodů): 1. Del Grosso (Niz.) 142, ...22. Fiala 22, 23. Ježek 22, 25. Kerl 16, 32. Jindřich (ČR) 11. Junioři: 1. Sparfel (Fr.) 42:43.

Průběžné pořadí (po 5 ze 6 závodů): 1. Sparfel 145, ...6. Bažant 82, 39. Lienert (oba ČR) 5. Juniorky: 1. Geryová (Fr.) 39:56, ...8. Gottwaldová -1:45, 14. Hezinová -2:42, 15. Douděrová (všechny ČR) -2:51.

Průběžné pořadí (po 5 ze 6 závodů): 1. Geryová 145, ...7. Gottwaldová 78, 9. Douděrová 72, 14. Hezinová 47, 38. Viková (ČR) 8.