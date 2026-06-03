Bauer se chystá na cyklomaraton. Ale natrénováno nemám, přiznává bývalý lyžař

Městečko Jablonné v Podještědí v minulých týdnech zaplňovalo tuzemská i zahraniční média krádeží lebky svaté Zdislavy z tamní baziliky. Teď však bude patřit sportu – v sobotu 13. června tam odstartuje už 27. ročník mezinárodního maratonu MTB Malevil Cup 2026.
„Máme přihlášené závodníky z dvanácti zemí. Drtivou většinu cizinců tvoří Němci, ale překvapivě hodně je i přihlášených hobíků z Itálie. Shodou okolností máme také italskou rozhodčí, která přiletí z Říma. A jelikož Jablonné je teď asi nejznámější město v katolickém světě, nabídli jsme jí, jestli se nechce podívat i do baziliky,“ řekl ředitel závodu Radek Patrák.
Na Malevil Cup míří zvučná jména české bikové scény. Velkou pozornost však poutá start medailisty z olympijských her a mistrovství světa Bauera. Bývalý běžec na lyžích v těchto dnech usilovně trénuje na horském kole, aby do kopců na pomezí Česka a Německa nepřijel nepřipravený.
„Pokud ještě nemáte program na třináctého června, pojeďte se mnou na Malevil. Po mnoha a mnoha letech, kdy jsem si tam kdysi dávno dal sedmdesátku a byl jsem rád, že jsem z Hvozdu zatočil do cíle, jsem se rozhodl, že se do Lužických hor vrátím a dám rovnou kilo. Zážitek nemusí být úplně skvělej, hlavně že bude intenzivní,“ řekl Bauer ve videu na svých sociálních sítích.
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Ve výsledkové listině Malevil Cupu najdeme Lukáše Bauera v roce 2010. Tenkrát ještě coby aktivní běžec na lyžích dojel na trati o délce 65 km na šestém místě. Vítězství slavil jeho kolega z reprezentačního týmu Martin Jakš. Na Malevil Cupu startoval i v roce 2018, kdy skončil v šesté desítce ve své věkové kategorii.
Teď se Bauer do Lužických hor vrací už jako sportovní ředitel prestižního seriálu dálkových běhů Ski Classics, který se stará o chod slavných závodů včetně Jizerské 50. A troufá si rovnou na královskou stovku, i když sám přiznává, že toho letos na kole zatím tolik nenajezdil.
„Bude to tak trochu návrat do mých závodnických let, byť s výrazně horší výkonností. Natrénováno nemám, tak se to teď snažím dohnat. Mám na to posledních deset dní. Do startu něco najedu, ale důležité je Malevila zdolat,“ dodal Bauer. „Moc se těším na partu pořadatelů, kteří už hodně let dělají skvělou práci. A taky na tým mechaniků, kteří mi vždycky dobře vyladili kolo.“
Na startu bude mít i parťáka z rodiny. Stokilometrový závod si nenechá ujít ani jeho syn Matyáš, který na letošní zimní olympiádě v Itálii vybojoval skvělé 13. místo v závodě na 10 km volně.
Dorazí však celá rodina Bauerových. „V prosinci jsme pozvali Lukášovu paní Kateřinu, která na Malevilu vyhrála loni na třicítce svou kategorii, aby své vítězství přijela obhajovat. Když to Lukáš zjistil, přihlásil sebe, Matyáše i dceru. Kluci pojedou stovku, holky třicítku,“ prozradil ředitel závodu Patrák.
Medaile dodá Ajeto
Účastníci Malevil Cupu si budou moci tradičně vybrat ze čtyř různě náročných a dlouhých tras, které nabídnou vyžití výkonnostním i rekreačním jezdcům. Ty nejdelší na 70 a 100 km vedou kromě české části Lužických hor také německými Žitavskými horami. Padesátka je ideální kompromis pro běžné cyklisty, třicítka zase pohodová trasa pro začínající bikery. „Trasa je stejná jako loni krom jedné malé kosmetické inovace před cílem,“ dodal Patrák.
Start je na náměstí v Jablonném v Podještědí, cíl v Resortu Malevil v nedalekých Heřmanicích. Malevil Cup byl letos zařazen do Českého poháru v MTB maratonu. „Oslovil nás Český svaz cyklistiky, jestli bychom nechtěli převzít jeden z pohárových závodů, a my jsme na to kývli. Po delší době se tak vracíme do poháru a dají se u nás posbírat body do českého rankingu,“ upřesnil Patrák.
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Závod je tradičně součástí seriálů MarathonMan Europe, Author Marathon Tour, Gravel Serie nebo MTB Sachsen Cupu. Jako jediný český maraton figuruje také v kalendáři světové cyklistické federace UCI.
Pro nejlepší závodníky je připraveno celkem 38 sad originálních skleněných medailí ze sklárny Ajeto v Lindavě u Cvikova, která vyrábí i trofeje pro Tour de France.