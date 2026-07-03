Speciálně pro Grand Départ vznikl letní song Energia!, jehož žesťovou linku po pár sekundách poslechu už jen těžko dostanete z hlavy a který zní také prostranstvím před chrámem Sagrada Família.
Právě dílo geniálního Gaudího se vine celým pobytem Tour v Katalánsku. Na čtvrteční týmovou prezentaci vyrazili jezdci od bývalé nemocnice svatého Pavla, kde architekt zemřel po srážce s tramvají, a dorazili na pódium před jeho mistrovským opusem – Sagradou.
Jde o nádhernou lokaci. Vedle sebe máte moře i hory. A právě Montjuic je velkou výsadou. Díky němu se hned od prvních etap budou porovnávat ti největší favorité.