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Tour v Gaudího městě. Barcelona si chce očistit pověst, sází na symboly i letní song

Alžběta Marešová
  12:00

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Tour de France startuje v Barceloně, přímo před bazilikou Sagrada Familia. | foto: Gonzalo FuentesReuters

Od naší zpravodajky ve Španělsku - Město, kde na vás téměř na každém kroku dýchne katalánská hrdost a vzpurnost, kde mezi holuby v parku poletují pestrobarevní papoušci a které je 3D učebnicí architektury, ať už urbanisticky dokonale promyšlenou čtvrtí Eixample, nebo všudypřítomným odkazem Antoniho Gaudího, se v těchto dnech obléká do žlutého hávu, aby mohlo sloužit jako kulisa nejslavnějšímu cyklistickému závodu světa.

Speciálně pro Grand Départ vznikl letní song Energia!, jehož žesťovou linku po pár sekundách poslechu už jen těžko dostanete z hlavy a který zní také prostranstvím před chrámem Sagrada Família.

Právě dílo geniálního Gaudího se vine celým pobytem Tour v Katalánsku. Na čtvrteční týmovou prezentaci vyrazili jezdci od bývalé nemocnice svatého Pavla, kde architekt zemřel po srážce s tramvají, a dorazili na pódium před jeho mistrovským opusem – Sagradou.

Jde o nádhernou lokaci. Vedle sebe máte moře i hory. A právě Montjuic je velkou výsadou. Díky němu se hned od prvních etap budou porovnávat ti největší favorité.

Christian Prudhommeředitel Tour de France

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