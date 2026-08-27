Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bukovská veze z MS horských kol medaili, ve Val di Sole vybojovala stříbro

Autor: ,
  11:49aktualizováno  12:31

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě. | foto: Profimedia.cz

Sedmnáctiletá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz vybojovala Agathe Vauchampová z Francie.

„Jsem strašně spokojená. Je to fakt super, že se povedlo druhé místo, což jsem si vlastně i přála a byl to takový můj cíl,“ citoval Bukovskou svaz v tiskové zprávě.

Bukovská, která startovala v roli obhájkyně loňského bronzu z MS ve Švýcarsku, naplnila roli hlavní medailové naděje české výpravy a jedné z největších favoritek závodu.

V úvodu takřka hodinového boje vedla, ale pak převzala taktovku Grossmannová a odjela všem soupeřkám.

„Odstartovala jsem dobře a snažila se co nejdéle držet tempo a jet se Švýcarkou, abych si udržela náskok a pohlídala holky zezadu. V jednom z kopců byla soupeřka silnější a já už její tempo nedokázala držet. Bylo to pro mě hodně náročné, takže jsem Anju nechala jet. Nechtěla jsem se úplně vyčerpat a potřebovala jsem si pohlídat druhou příčku,“ popsala Bukovská.

Talentovaná Češka si pak soustředěným výkonem spolehlivě držela druhé místo a dojela si pro stříbro.

V letošní medailové sbírce vítězky domácí ankety Král cyklistiky za minulý rok už je to čtvrtý cenný kov z velkých akcí. Koncem ledna se stala v nizozemském Hulstu mistryní světa v cyklokrosu, na přelomu července a srpna obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country a triumfovala v short tracku.

Na Grossmannovou ztratila Bukovská 48 sekund, Vauchampová přijela do cíle o dalších 38 sekund později. Na 17. místě skončila Lucie Grohová, třetí z českých reprezentantek Justýna Novotná byla jednatřicátá.

V 11:15 vyjeli na trať junioři, během odpoledne jsou pak na programu závody v short track žen i mužů do 23 let a obou elitních kategorií.

Mistrovství světa horských kol ve Val di Sole (Itálie)

Cross country:
Juniorky (15,6 km): 1. Grossmannová (Švýc.) 57:57, 2. Bukovská (ČR) -48, 3. Vauchampová (Fr.) -1:26, ...17. Grohová -6:17, 31. Novotná (obě ČR) -9:05
11:15 junioři

Short track:
15:30 ženy do 23 let
16:30 muži do 23 let
17:45 ženy elite
18:30 muži elite

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

Ester Ledecká v posledním super-G sezony.

Česká sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká mění po čtyřech letech značku lyží. Od firmy Kästle českého miliardáře Tomáše Němce přešla ke značce Head. Trojnásobná olympijská medailistka oznámila...

Bukovská veze z MS horských kol medaili, ve Val di Sole vybojovala stříbro

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Sedmnáctiletá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz...

27. srpna 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Podpis? Ne, díky. Hložka nejprve fanynka odmítla, po týdnu ale bylo všechno jinak

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Adam Hložek zažil během letní přípravy Hoffenheimu kuriózní situaci. Když se chystal podepsat dres mladé fanynce, dostalo se mu místo úsměvu nečekaného odmítnutí. Po týdnu se český reprezentant s...

27. srpna 2026  12:30

Tři hodiny čekání na večeři. A v Moskvě nás zmáčkli. Kouč Hradce vzpomíná na Evropu

Premium
Daniel Kaplan střílí na Andreje Smetanina v utkání Poháru vítězů pohárů mezi...

Když před měsícem fotbalový Hradec Králové doma povalil norské Tromsö a přiblížil se Konferenční lize, na tribuně Malšovické arény se po dlouhé době potkali tři pánové. Všichni už překročili...

27. srpna 2026

Jak se zrodil vítězný mix. Menšík Muchovou prosil, pak nevěděl, jaká barva je bordó

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Až jako poslední dvojice se Jakub Menšík a Karolína Muchová dostali do smíšené čtyřhry na US Open. A teď jsou z nich, díky čtyřem vítězstvím během dvou dnů, grandslamoví šampioni. „Určitě jsem to...

27. srpna 2026  11:48

Los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27: Složení košů, kurzy na soupeře Slavie, přímý přenos

Monacké Grimaldi Forum je připravené pro slavnostní los fotbalové Ligy mistrů.

Očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 18:00. Mezi 36 evropskými velkokluby nechybí ani český vicemistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan...

27. srpna 2026  11:44

Přikyvuje a nic neříká. Skuhravý o sedmigólovém Škrkoňovi: Zajímavý kluk

Vít Škrkoň se snaží udržet míč před slávistou Davidem Zimou.

Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň se zapsal do historie fotbalistů Baníku Ostrava. Ve druhém kole MOL Cupu nastřílel divizní Spartě Brno sedm gólů a Baník vyhrál 9:0. „Možná jsem tolik gólů dal někdy v...

27. srpna 2026  11:36

Jablonec - Glasgow Rangers v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a kurzy

Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...

Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 přivítá FK Jablonec na Střelnici skotský velkoklub Glasgow Rangers. Severočeši po těsné porážce 0:1 z Ibroxu potřebují na domácí půdě smazat jednogólové manko. Přinášíme...

27. srpna 2026  11:12

Hradec - Panathinaikos v TV: Kde sledovat odvetu Konferenční ligy živě, kurzy

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté Hradce Králové jsou krok od historického úspěchu. Na domácím stadionu mohou postoupit do Konferenční ligy, ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 hrají s Panathinaikosem Athény. Podívejte se na kurzy...

27. srpna 2026  11:11

Plzeň - CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě, kurzy

Patrik Hrošovský z Plzně vede míč v utkání závěrečného předkola Evropské ligy...

Před Viktorií Plzeň je náročný úkol – v odvetě Evropské ligy musí proti Crvene Zvezdě Bělehrad dohánět třígólové manko. Utkání ve Štruncových sadech sledujte ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 živě u...

27. srpna 2026  11:11

S fenkou přiletěl tryskáčem. Posila Komety Witkowski: Rukavice klidně odhodím

Luke Witkowski s fenkou Nollie letí do Česka.

Věhlasná zámořská posila zvyklá na luxus? Nikoliv. Obránce Luke Witkowski přiletěl do Evropy za brněnským angažmá soukromým tryskáčem tak trochu z donucení. „Bylo to komplikovanější kvůli tomu, že...

27. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Uráželi mou matku! Guendouzi provokoval v Lyonu, potyčku uklidňoval i Šulc

Matteo Guendouzi po postupu do Ligy mistrů vyprovokoval potyčku.

Oslavy postupu do Ligy mistrů se zvrhly. Když fotbalisté tureckého Fenerbahce zvítězili v Lyonu 2:1, francouzský záložník Matteo Guendouzi provokoval domácí kotel skandováním chorálů rivalského...

27. srpna 2026  10:59

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

27. srpna 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.