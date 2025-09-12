Juniorka Bukovská vybojovala bronz na MS v cross country

Bukovská, jež měla velký podíl i na čtvrtečním pátém místě štafety, navázala ziskem bronzu na stříbro z únorového mistrovství světa v cyklokrosu. Ve Francii ji tehdy porazila pouze domácí Lise Revolová, která nyní ve Švýcarsku dojela za českou reprezentantkou čtvrtá s téměř půlminutovým odstupem.
|
Úspěch českých bikerů. Na mistrovství světa skončili pátí ve štafetě
K cennější medaili měla česká naděje daleko. Švýcarka Grossmannová projela cílem o minutu a 37 sekund dříve, na novou šampionku Šerkeziovou měla Bukovská bez deseti sekund tříminutovou ztrátu. Obě soupeřky ji porazily i na červencovém mistrovství Evropy v Portugalsku, jen si tehdy prohodily pořadí. Osmnáctiletá Šerkeziová dnes triumfem na MS vylepšila loňský bronz.
Další česká reprezentantka Amálie Gottwaldová dojela 17., Lucie Grohová obsadila 22. místo. V 17:00 se na trať vydají junioři.
MS horských kol v Crans Montaně (Švýcarsko)
Cross country:
Juniorky: 1. Šerkeziová (Slovin.) 1:01:27, 2. Grossmannová (Švýc.) -1:13, 3. Bukovská -2:50, ...17. Gottwaldová -7:11, 22. Grohová (všechny ČR) -7:54
17:00 junioři