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Další medaile z ME pro juniorku Bukovskou. V cross country obhájila bronz

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  16:19

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monteceneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmannová. Osmé místo obsadila další česká závodnice Lucie Grohová.

Sedmnáctiletá Bukovská sváděla dlouho souboj o bronz s Maďarkou Nikolettou Bettinou Kissovou. Během čtvrtého z pěti okruhů ji ale dokázala setřást a náskok pak s přehledem udržela i v závěrečném kole. Na ME bikerů získala už celkově čtvrtou medaili - před rokem v portugalském Melgacu dosáhla vedle bronzu v cross country na stříbro v short tracku.

Vítězka ankety Král cyklistiky za minulý rok má ve sbírce i světový bronz, který si vyjela rovněž ve Švýcarsku loni v Crans Montaně.

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Talentovaná Bukovská je navíc úspěšnou reprezentantkou také v cyklokrosu, v němž se letos na konci ledna stala v nizozemském Hulstu mistryní světa. Z krosu má i světové stříbro. Rovněž zlato a stříbro stihla už během kariéry vybojovat i na ME.

Grossmannová, která short track vynechala, sobotní závod jasně opanovala. Už po prvním okruhu měla takřka půlminutový náskok. Před Francouzkou Lise Revolovou nakonec zvítězila o více než tři minuty. Bukovská na šampionku ztratila takřka čtyři a půl minuty. Třetí česká reprezentantka na startu Justýna Novotná byla osmnáctá.

Závod juniorů vyhrál Francouz Mathieu Ghibaudo o minutu a čtvrt před Rakušanem Michaelem Hetteggerem, bronz si vyjel Elias Hückmann z Německa. Čechům se nedařilo, na 31. místě skončil Josef Kuchař, o deset příček za ním byl Ondřej Plic.

Sobotní program zakončí závod mužů do 23 let od 16:15.

Mistrovství Evropy horských kol v Monteceneri (Švýcarsko)

cross country

Junioři (23,5 km): 1. Ghibaudo (Fr.) 1:07:01, 2. Hettegger (Rak.) -1:15, 3. Hückmann (Něm.) -1:25, ...31. Kuchař -7:27, 41. Plic (oba ČR) -9:11

Juniorky (19,6 km): 1. Grossmannová (Švýc.) 1:06:18, 2. Revolová (Fr.) -3:12, 3. Bukovská -4:23, ...8. Grohová -7:09, 18. Novotná (všechny ČR) -12:12

16:15 muži do 23 let

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