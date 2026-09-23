Sedmnáctiletá Bukovská má prestižní angažmá, míří do Fenix-Premier Tech

Tým, jehož barvy obléká světová šampionka v cyklokrosu Ceylin del Carmen Alvaradová či další nizozemská hvězda Puck Pieterseová, oznámil příchod Bukovské na Instagramu.
Sedmnáctiletá rodačka z Ostravy dosud jezdila za DK Bikeshop Team. Nový kontrakt má letošní vítězka české ankety Král cyklistiky od 1. října.
„Přála jsem si být v profesionálním týmu a ono se to splnilo. Je to pro mě obrovská motivace a spousta nových zkušeností. Je pro mě velká čest reprezentovat takový tým a těším se na další závodění,“ uvedla Bukovská v tiskové zprávě.
Světový juniorský titul v cyklokrosu vybojovala v lednu v Hulstu, loni v Liévin byla druhá. Stejné medaile získala na evropských šampionátech. Ve sbírce má také stříbro a bronz z juniorského mistrovství světa v cross country horských kol.