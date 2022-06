Razie u nás doma? Spíme jak miminka a pracujeme jako koně, zní z Bahrainu

V zábavním parku Tivoli se sešly desítky tisíc lidí.

Mezi různými atrakcemi a fontánami fanoušci postávali, kde se dalo. A všichni v barvách, které jsou pro Tour tak typické. Ve žluté, puntíkaté, bílé, nebo zelené.

Kodaňští nadšenci si užívali svátku, který do hlavního dánského města dorazil. A nic dalšího neřešili. Že tým Bahrain Victorious v pondělí zastihla další policejní razie? Burácivý dav to nevnímal.

Nikdo na ně nepískal, nebučel.

A cyklisté bahrajnské stáje za to byli vděční. Matej Mohorič si celou prezentaci týmů natáčel na telefon.

„Díky moc Kodani za přijetí,“ napsal si pak k videu na Instagramu.

Zrovna nejklidnější odjezd na Tour ale tak či tak v týmu nezažili.

Jejich domy v pondělí prohledávali policisté z Europolu v rámci razie Marseillské prokuratury.

Odpověď Bahrainu?

„Spíme jako miminka, pracujeme jako koně.“

Výsledky razie? Jen ve vědeckém časopise

Údajně má jít o pokračování vyšetřování, které začalo už před rokem v podobném termínu. Tehdy ale Bahrain razie zastihla přímo během Tour.

Tým v minulém ročníku vyhrál tři etapy. Po té sedmnácté se ale nestačil divit, když jejich hotel v Pau přepadlo 50 policistů v civilu.

Nelíbilo se to nikomu a třeba Matej Mohorič – vítěz dvou etap – to dal okatě najevo. Když triumfoval v devatenácté etapě, přiložil si prst na rty, aby symbolicky umlčel kritiky týmu. Pak si pusu zamknul pomyslným zipem.

„Pořád mi přijde trochu divné, že i v tomto roce tolik lidí věří, že děláme něco nezákonného,“ kroutil hlavou slovinský šampion.

ZAMKNOUT PUSU. Matej Mohorič gestikuluje při průjezdu cílem 19. etapy Tour de France.

O žádných výsledcích vyšetřování pak tým nebyl za celý rok vůbec spraven.

Jen z vědeckého časopisu se dozvěděl, že u tří cyklistů objevili silné stopy svalového relaxantu Tizanidinu.

Ten ale nepatří mezi zakázané látky Světové antidopingové agentury.

„Proto mi přijde, že je celé tohle pátrání jen o čisté žárlivosti a podezíravosti v našem sportu. Každý dobrý výkon budí hlavně podezření,“ uvedl evropský šampion Sonny Colbrelli.

Článek se objevil ve Wiley Analytical Science Journal a těžko říct, co autoři zamýšleli, že jím dokážou, protože ze zjištění nevyplývá cokoliv nezákonného.

„A tak nejenom že jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu, ale vyšetřovatelé nezákonně poskytli informace o zjištěných záležitostech pro lékařský časopis. Je zvláštní, že takovéto informace uniknou francouzským úřadům do médií a my přitom o ničem z toho nevíme. Přitom jsme opakovaně žádali o přístup ke spisu, o seznámí se se stavem vyšetřování, ale neúspěšně,“ píše se prohlášení stáje.

Přijďte, ukážeme vám, jak pracujeme

Doteď Bahrain od Francouzů nedostal jakékoliv informace o loňské razii.

Místo toho byl nucen strpět další policejní návštěvu v předvečer startu Tour.

„Pátrání ale proběhlo dobře. Vše bylo řečeno v naší tiskové zprávě. Do Kodaně jsme dorazili sebevědomější než kdy jindy. Je opravdu těžké říct, co od úřadů můžeme čekat, taky bychom rádi věděli, proč to dělají,“ uvedl v Kodani sportovní ředitel Vladimir Miholjevič.

Ani nyní přitom nebyla vznesena žádná obvinění proti týmu ani proti žádným jednotlivcům.

I proto celou záležitost Bahrain začíná brát osobně, jako poškození stáje.

„Vyšetřování členů týmu, které začalo téměř před rokem a nepřineslo žádné výsledky, pokračuje těsně před startem nejdůležitějšího cyklistického závodu Tour de France a poškozuje pověst jednotlivců i týmu Bahrain Victorious,“ uvádí se v prohlášení. „Vzhledem k nedávným vyšetřováním se tým domnívá, že načasování této razie je zaměřeno na úmyslné poškození pověsti týmu.“

Podle španělského webu Ciclo21 koordinoval Europol prohlídky domů zaměstnanců ve Slovinsku, Polsku a Španělsku.

U Mohoriče a Tratnika, kteří v Kodani jsou, ale prý žádní policisté nebyli.

„Tak či tak, pokud má někdo zájem vidět, jak pracujeme, může se na nějakou dobu připojit k týmu a třeba pochopí to úsilí, které zaměstnanci i jezdci vynakládají, aby dosáhli svých výsledků,“ zlobí se Miholjevič.

Sonny Colbrelli v dresu týmu Bahrain Victorious.

Stáj, která má na Tour spoléhat hlavně na Damiana Carusa s Jackem Haigem, tak neprožila zrovna klidné období před slavnostním startem.

Na druhou stranu, už loni Mohorič ukázal, že podobná policejní akce dokáže Bahrain spíše vyburcovat, než zlomit.

„Do Tour rozhodně dáme 100 procent. A jen si přejeme, aby vyšetřovatelé pracovali s větší transparentností, abychom z nich měli pocit nezávislosti a rovného zacházení,“ přeje si stáj.