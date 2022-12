Problémy pana Cavendishe. Zkrachoval tým, do kterého měl přestoupit

Možná až příliš dlouho Jerome Pineau otálel.

Bývalý skvělý závodník a současný šéf francouzského týmu B&B Hotels čekal až do úterního večera, než ve dvouhodinovém konferenčním hovoru se svými zaměstnanci přiznal, že nesehnal sponzory.

Že stáj příští rok do žádných závodů nevyjede.

„Udělali jsme, co bylo v našich silách, abychom náš klub zachránili, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ řekl celému týmu.

Cyklistická stáj B&B Hotels se zhroutila.

Cyklisté stáje B&B Hotels si musí hledat nové místo.

Desítky zaměstnanců a závodníků tak jsou pro sezonu 2023 bez práce.

Mezi nimi i plánovaná největší hvězda týmu Mark Cavendish, který měl přestup potvrdit v nejbližší době.

Zvláštní to bylo od října

Přitom ještě v létě měl Pineau s týmem velké plány.

Vytvořil ho před čtyřmi lety a postupně kvalitativně posouval. I díky Cavendishovi ho chtěl v dalších sezonách dostat až do prvodivizní World Tour. Chtěl založit i ženský tým, akademii pro nadějné cyklisty.

Celý tenhle projekt měla zastřešovat dohoda s městem Paříž, která se měla stát v budoucích letech jedním z hlavních sponzorů.

Už pro příští rok měla mít stáj rozpočet kolem 20 milionů eur. Na dresech měly svítit značky Carrefour, Amazon France a další. Jenže zvěsti o problémech stáje se začaly šířit už na začátku října, kdy se tým neobjevil na seznamu žadatelů o licenci UCI.

Jerome Pineau ještě jako cyklista v puntíkatém dresu na Tour de France.

Zrušena byla i plánovaná tisková konference.

„Ještě čekáme na odpovědi některých potenciálních sponzorů,“ snažil se to v dané době uhrát Pineau.

Bohužel odpovědi nedostal. Nebo pokud ano, byly zamítavé.

Až do konce listopadu pak Pineau marně sháněl další sponzory. Doufal, že udrží alespoň mužský tým na kontinentální třetidivizní úrovni, čímž by přišel o možnost vůbec bojovat o divokou kartu na Tour de France, ale tým by stále žil.

Jenže o to zjevně sponzoři neměli zájem.

„Udělali jsme se Sebem (bratrem) maximum pro záchranu našeho týmu, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ uvedl během hovoru s jezdci Pineau.

A pokračoval: „Samozřejmě se jen tak nevzdáme, ale taky víme, že žádné zázraky se konat nebudou. V současné době se snažíme zachránit, co se zachránit dá, a najít pro vás náhradní řešení.“

Plné soupisky jsou problém

Kolaps týmu nechává pro příští sezonu bez smlouvy víc než skoro třicítku cyklistů.

Většina z nich přitom v týmu měla pokračovat po této sezoně, místo toho přišli o jakoukoliv jistotu budoucnosti. Byť ta je pochopitelně ze své podstaty nejistá.

Zároveň je jasné, že plánovaný ženský tým, který měly vést francouzská šampionka Audrey Cordonová-Ragotová, australská sprinterka Chloe Hoskingová a olympijská šampionka Anna Kiesenhoferová, se rovněž ruší.

Přitom Ragotová se do stáje tolik těšila. Chtěla v ní ukončit kariéru, chtěla v ní dojet až do Paříže, kde se za rok a půl budou konat olympijské hry.

Francouzská šampionka má přitom za sebou těžké období, v létě prodělala mrtvici a k cyklistice se pomalu vrací. Najít pro ni nový tým bude tuze těžkým úkolem.

To australská sprinterka Hoskingová už novou stáj začala hledat, byť trochu netradičně na sociální síti.

„Ano, jsem jednou z těch cyklistek, které byly ovlivněny kolapsem týmu B&B Hotels. Kdybych měla říct, jak se třeba jako mám? Řekla bych, že se cítím asi tak, jako kdybych se objevila uprostřed rybníka na lodi bez pádla. A to by vlastně bylo ještě slabé vyjádření. Hledám tým pro příští rok,“ uvedla přímočaře.

Podobně jsou na tom dvě desítky cyklistů.

Victor Koretzky už našel nový domov v Boře, Ramon Sinkeldam zase podepsal smlouvu s Alpecin-Deceuninck. O nikom dalším se smlouvou se ale v tuhle chvíli nemluví.

Ta největší jména by pochopitelně stále měla být schopna najít si tým, ve kterém příští sezonu zahájí. Mezi ne tak hvězdnými cyklisty ale pochopitelně vládne úzkost, druhý prosincový týden není zrovna datem, ve kterém byste nechtěli znát svou cyklistickou budoucnost.

Většina prvodivizních i druhodivizních stájí už totiž má naplněné rozpočty i místa na soupisce.

Ve worldtourových týmech zbývá 17 míst – třeba i v Ineosu, UAE nebo v Bahrainu. Naopak plno už má Bora, Movistar nebo Alpecin-Deceuninck.

Jednoduché to na cyklistickém trhu teď nebude i proto, že jakmile se jakákoliv šance na podpis smlouvy objeví, všichni po ni skočí, byť za minimální mzdu jen proto, aby mohli závodit, aby zachránili svou kariéru.

Jistotu přitom nemá třeba ani Pierre Rolland, vítěz dvou etap na Tour. „Jsem překvapený, že jsem se o své budoucnosti dozvěděl z novin. O tom, jaká bude skutečně má budoucnost, vás budu informovat na sociálních sítích,“ uvedl.

V dobré pozici je naopak mladík Axel Laurance, který svými výkony zaujal, a zájem o jeho služby projevilo už snad šest stájí.

Na druhé straně může paradoxně stát legendární Cavendish.

Co bude s Markem Cavendishem?

Marketingově jde pochopitelně o nejzajímavější jméno ze všech, dovolit si zaplatit jeho platové požadavky ale zvládne jen pár stájí. Smysl dává třeba druhodivizní Israel - Premier Tech, který potřebuje velká jména, aby na největší závody dostával pozvánky díky divokým kartám, a peníze by neměly být pro bohatou stáj problém.

Sám Cavendish se k celé situaci zatím nevyjádřil.

Kde nakonec zakotví?