Štybar si může prodloužit silniční kariéru. Ve hře je ATT Investments

„Dali jsme si datum 25. ledna, do kdy se domluvíme, jak by naše spolupráce mohla vypadat,“ říká majitel české kontinentální stáje Radim Kijevský. „Nějaká už je víceméně dohodnutá, jen ještě rozhodneme, jakým směrem se vydáme.“

Osmatřicetiletému Štybarovi na konci loňské sezony skončila smlouva ve worldtourovém Jayco-AlUla. V současnosti se věnuje cyklokrosu, o víkendu ho v Táboře čeká mistrovství republiky, na začátku února pak na stejném místě i světový šampionát.

Co po něm? Budoucnost zatím oficiálně neoznámil, jednou z variant ale je, že by ještě mohl pokračovat jako silniční cyklista právě za tým ATT Investments, s nímž ho pojí velmi dobré vztahy. Stáj ho v minulosti například zabezpečovala během republikových šampionátů.

Zdeněk Štybar

„Ano. ATT je jedna z možností. Ale ještě si musíme upřesnit, jak by vše fungovalo,“ prohlásil Štybar v listopadu pro web We Love Cycling.

Kijevský nyní dodává: „Je to o tom, že se snažíme dát do kupy natolik relevantní podmínky, za kterých by u nás pokračoval jako závodník. Dobré je, že to zatím nevylučuje. Šance vidím padesát na padesát. Do pokračování v závodění má každopádně větší chuť než před třemi měsíci, když skončil ve World Tour.“

Pokud by se vítěz etap na Tour či Vueltě nerozhodl pro pokračování jakožto aktivní cyklista, ATT by alespoň měl předávat své bohaté zkušenosti. „Určitě by měl u nás působit jako konzultant,“ nastiňuje Kijevský. „Pevně věřím, že by s námi odjel i vybrané závody jako sportovní ředitel.“

Příležitostí, kam by mohl s týmem zamířit, by měl mít spoustu. Vedení ATT Investments si pochvaluje, že se jim i v nadcházející sezoně podařilo domluvit kvalitní závodní kalendář.

Tým ATT Investments po závodě Velká Bíteš-Brno.

Nadějně se jeví účast na silně obsazovaných kláních Czech Tour, Kolem Slovenska a Kolem Maďarska, kterého se letos účastnilo devět worldtourových týmů. Ineos třeba s Eganem Bernalem, Bora se Samem Bennettem či Quick-Step s Fabiem Jakobsenem.

Prioritou by pro ně v nadcházející sezoně mělo být mistrovství republiky v Jevíčku. „Rádi bychom navázali na předchozí úspěšný rok a do naší sbírky přidali poslední zbývající dres – ten pro českého mistra v silničním závodě,“ říká hlavní sportovní ředitel Jaromír Friede.

Zaútočit by na něj mohl Jakub Otruba, který loni vyhrál na šampionátu časovku. Pětadvacetiletý Čech sice na konci minulé sezony jednal i s několika worldtourovými týmy jako QuickStep, DSM, Bahrain či druhodivizním Kernem, nakonec ale zůstává v ATT.

Jakub Otruba z týmu ATT Investments na čele skupiny během závodu Czech Tour

Kromě něj by měli být tahouny například Maďar Martón Dina, slovenský šampion Matúš Štoček, pokračují i zkušený Daniel Turek či kapitán Jiří Petruš. Z konkurenční hradecké stáje Elkov-Kasper přestoupili Dominik Neuman a Filip Řeha, soupisku dále posílil třeba polský sprinter Bartosz Rudyk či mladík Jan Bittner, bratr Pavla, který v současnosti jezdí za DSM.

Nejen co se závodníků týče by měl být tým ještě kvalitnější. Přišel trenér Michael Bednář, po konci aktivní kariéry se role sportovního ředitele ujal Vojtěch Řepa.

„A nejen to. Posílili jsme i v logistice. Máme třeba kolegyni, která se nám stará jen o letenky a hotely. Spoustu věcí si dokážeme rozdělit, díky čemuž se klukům můžeme věnovat o to víc,“ povídá třiadvacetiletý Řepa, jenž má jako závodník zkušenosti i z druhé divize z Kernu.

„Co se týče podmínek, zázemí, zabezpečení nebo marketingu jsme téměř srovnatelní se světem,“ porovnává. „Nová kola i další vybavení už kluci nafasovali. Ještě náš čeká soustředění ve Španělsku a budeme připravení na novou sezonu.“

A doufají, že bude opět úspěšná.