Slavné jméno v ATT. Na kolo Juraj Sagan nezanevřel, chce předávat zkušenosti

„Hned po profikariéře jsem začal ve slovenském týmu Pierre Baguette,“ povídá 36letý Slovák. „Byly to dva roky učení a jsem rád, že teď dostávám prostor zde. I jako cyklista jsem chtěl vyhrávat a tady máme nejvyšší ambice.“

Stáj ATT se v Česku už roky přetahuje o pozici české jedničky s hradeckým Elkov Kasper.

V minulé sezoně její jezdci vybojovali celkem deset vítězství, dva národní tituly a v hodnocení kontinentálních týmů byli šestí nejlepší v Evropě. V tomto roce chtějí ještě výš.

„Nechceme být jen jedničkou v Čechách, ale naším cílem je stát se jí i v Evropě,“ má jasno majitel Radim Kijevský.

Tým ATT Investments po závodě Velká Bíteš-Brno.

Právě proto sáhl k razantním krokům. Posílený realizační tým i o zkušeného trenéra Otakara Fialu, který přišel právě z Hradce. Jedenáct nových závodníků, z nichž sedm je cizí národnosti.

Přichází Maďar Barnabás Peák, který v dresu Intermarché startoval na italském Giru. Hned pět posil je polské národnosti: Norbert Banaszek vozí dres národního šampiona, jeho bratranec Alan mistrovský trikot získal předloni a na dráze se účastnil olympijských her v Paříži 2024.

Z Čechů jsou novými tvářemi Martin Voltr, Martin Bárta, Jakub Říman a Michael Kukrle, mistr republiky z roku 2021 a ve stejném roce i účastník her v Tokiu, kde se blýskl 181kilometrovým únikem.

„Udělal jsem obměnu, která – troufám si tvrdit – v Čechách není obvyklá,“ pokračuje Kijevský. „Náš cíl je jasný. To je důvod, proč tým doznal takových změn.“

A také proto přilákal i velezkušeného Juraje Sagana.

Práce sportovního ředitele? Hodně impulzů

Když po boku bratra Petra končil kariéru ve stáji TotalEnergies, měl jasno, že to pro něj neznamená konec s cyklistikou.

„Určitě jsem chtěl u ní zůstat. Už poslední roky kariéry jsem si říkal, že by bylo fajn předávat dál zkušenosti. Za ty roky jsem se hodně naučil, spoustu jsem si toho oddřel. Myslím si, že se na tuhle pozici i celkem hodím,“ říká.

Slovák Juraj Sagan v roli sportovního ředitele v týmu Pierre Baguette.

Jasně, že pro něj začátky byly náročné. Jestli se dá nějak porovnávat práce cyklisty a sportovního ředitele? Kdepak.

„Velký rozdíl. Sportovní ředitel má na starost taktiku, studium trati, logistiku. Musíte hlídat počasí, vítr, déšť a musíte umět reagovat. Pláštěnka, bidon, hlásit, kdy je bufet. Jde o strašně moc impulzů,“ vyjmenovává.

A do toho ještě musí sedět za volantem, proplétat se za cyklisty po mnohdy úzkých cestičkách a dávat pozor, aby někde nenaboural.

„Musím zaklepat, zatím jsem neměl ani jedno ťuknutí,“ usměje se. „Sice na nás neprší, ale zažíváme hodně stresové situace. Ovšem baví mě to.“

Oproti předchozí kariéře má tu výhodu, že si najde více času na rodinu. Ani v tomto případě ho tedy není moc, jelikož v tuto chvíli už s dalšími členy realizačního týmu řeší, jak naplánovat závodní program, na začátku února odletí na soustředění do Španělska, načež už začínají první závody. S bratrem si ale o svátcích mohl dovolit vyrazit na lyže.

„Lyžovali jsme pět šest dní. Vyšlo nám počasí, super odreagování,“ vykládá.

Stále se udržuje a povídá, že je pořád na své závodní váze. V zimě hlavně navštěvuje posilovnu, běhá nebo chodí po horách.

„A v létě pořád vyrážím na kolo. V zimě teda už moc ne, tohle počasí mě moc nemotivuje,“ zadívá se skrze okna na šedé mraky a mokré silnice. „Když jsem byl v předchozím týmu, tak jsem s našimi závodníky absolvoval i pár tréninků na Kanárských ostrovech. Nebo mě baví, že vytáhneme silničku, vyrazíme s kamarády, pokecáme. A taky mám horské kolo.“

Pár tréninků by si mohl třeba střihnout i se svými svěřenci v ATT. Výkonnost? Tu má prý pořád slušnou.

Juraj Sagan (uprostřed) se svým bratrem Petrem (vlevo) po mistrovství Slovenska

„No jasné. Vytrvalost tam je pořád. Určitě, když je nějaký delší kopec a kluci jedou ostřeji, tak mě utrhnou, ale rovina úplně v pohodě,“ líčí.

Otázkou samozřejmě je, jestli na to bude mít čas. I on si dává za cíl, že chce s českým týmem co nejvýš.

„Sestava, co máme je brutálně silná. Kluci si věří, kolektivně budeme velmi úspěšní,“ vyhlíží. „Když to porovnám s mojí kariérou, tak zabezpečení máme jako prokontinentální týmy, klidně i jako development stáj Quick-Stepu a podobní. Vozový park, materiál, kluci mají doma kolo jen na trénink a pak závodní. Na kontinentální úroveň brutální.“

A navíc se teď mohou opřít i o jeho zkušenosti.