Spurtér Démare si zlomil na horském kole zápěstí

Podle listu L’Équipe bývalý mistr světa do 23 let spadl z kola na levé zápěstí během jízdy nedaleko domova a zlomil si člunkovitou kost. „Byl to hloupý pád, ztratil kontrolu. Od začátku sezony má smůlu,“ řekl manažer jeho stáje Marc Madiot.

Než byla cyklistická sezona přerušena kvůli pandemii, absolvoval Démare etapový závod Kolem Spojených arabských emirátů. Po jeho předčasném konci musel zůstat téměř dva týdny v Abú Zabí v karanténě, než se mohl vrátit do Francie. Pak ho opatření proti šíření koronaviru uvěznila na dlouhou dobu doma.

„Ale je lepší, že se to stalo teď než za dva měsíce,“ dodal Madiot k současnému zranění. Prvním cílem po obnovení sezony pro Démarea bude klasika Milán-San Remo, která by se měla jet 8. srpna. Před čtyřmi lety závod vyhrál.