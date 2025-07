Vločky zkysaly, jel jsem na tatranky. O ztracené generaci, která nesměla na Tour

Antonín Bartoníček (76) byl hvězdou amatérského pelotonu 70. let, ověnčený i šesti vítěznými etapami na tehdy prestižním Závodu míru. „Když jsem vyhrál ve dvaasedmdesátém ve Varech, směl jsem se potom vykoupat ve zlaté vaně v Císařských lázních. Tak jako Brežněv nebo prezident Masaryk,“ vzpomíná.

V normalizačních letech patřil k nejvýraznějším a nejpopulárnějším osobnostem československé „ztracené generace“ cyklistů.

Ztracené pro Tour.

Tu mohl sledovat jen na západoněmecké televizi, která se u něj v západních Čechách dala chytit.

Povězte, kolikrát vás napadlo: Jak bych asi na Tour dopadl?

Mockrát ne. V naší hlavě byl pořád jen Závod míru, Závod míru, Závod míru. Co jsme viděli v televizi z Tour, bylo od nás daleko. Ačkoliv slavný Mont Ventoux jsem později sám dvakrát okusil, šlapali jsme na něj při amatérských závodech Circuit de la Sarthe, ale ne až nahoru k vysílači. Napodruhé jsem hned zkraje stoupání vzdal, měl jsem hrozné bolení břicha.

Přesto, vaše úspěchy v amatérském pelotonu by vás tehdy předurčovaly ke kariéře u profesionálů, nemyslíte?

Jenže do toho, abychom byli profíci, jsme měli strašně daleko. Sice nám v Československu pracovně vytvořili dobré podmínky pro trénink (nemuseli docházet do zaměstnání, kde byli jako amatéři oficiálně vedeni, a věnovali se jen tréninku), ale stravovali jsme se po hospodách a doktora měli jen obvoďáka. Během závodů v Itálii jsem dostal angínu, tak jsem si vzal penicilin, co jsem si sám vozil s sebou. Nebo nás poslali na závody do Francie autobusem. Usadili jsme se v něm, dostali s sebou šišku eidamu a čtyři šišky suchého salámu, jeli tím busem až za Paříž a druhý den stáli na startu závodu.