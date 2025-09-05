Copak chcete vidět krev? Jsme lidi, ne zvířata. Příběh pekla jménem Angliru

La Vega Riosa je vesnicí s 366 obyvateli, skryta v srdci asturijského pohoří Sierra del Áramo. Je i obcí hrdou na své horníky. Kdysi, v čase španělské občanské války, totiž používali dynamit, původně určený do dolů, rovněž na likvidaci Frankových fašistů.
Prohlídka starých dolů v nitru divokých skal tu bývala největší atrakcí.
Už tomu tak není. Nyní jsou sem mnohem početnější davy vábeny cestou, která vlastně nikam nevede a končí v horách na místě, kde nejsou žádné domy, pouze vítr, skály a obří kameny, z nichž pasáci přehlížejí své kozy, ovce či krávy.
