Copak chcete vidět krev? Jsme lidi, ne zvířata. Příběh pekla jménem Angliru

Primož Roglič a Jonas Vingegaard zdolávají během 17. etapy Vuelty strmé Angliru. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano ČTK

Tomáš Macek
Angliru. Není ani nejdelší, ani nejstrmější. Přesto o něm jezdci tvrdí, že ze všech stoupání na závodech Grand Tour je právě tohle nejtěžší. Ďábelské, zrádné, likvidační. V pátek se na něj peloton španělské Vuelty teprve podesáté v historii vydá. A toto je jeho příběh.

La Vega Riosa je vesnicí s 366 obyvateli, skryta v srdci asturijského pohoří Sierra del Áramo. Je i obcí hrdou na své horníky. Kdysi, v čase španělské občanské války, totiž používali dynamit, původně určený do dolů, rovněž na likvidaci Frankových fašistů.

Prohlídka starých dolů v nitru divokých skal tu bývala největší atrakcí.

Už tomu tak není. Nyní jsou sem mnohem početnější davy vábeny cestou, která vlastně nikam nevede a končí v horách na místě, kde nejsou žádné domy, pouze vítr, skály a obří kameny, z nichž pasáci přehlížejí své kozy, ovce či krávy.

Pak na vražedné 23procentní rampě Američan poprvé atakoval, vzápětí podruhé a byl to najednou sicilský Žralok, kdo se zlomil a odpadl. Právě ty nepravidelné strmé rampy jsou největší hrozbou Angliru.

