Milovala studentský život, trénuje s muži. O první vítězce ženské Tour

Mířila na vrchol Planiny krásných dívek. Ohlédla se za sebe a viděla, že jí žádná ze soupeřek nestačí. Usmála se, zamávala divákům a slavila.

Ve své kariéře už van Vleutenová vyhrála snad vše, co se dalo. Má tituly mistryně světa, je olympijskou šampionkou, trojnásobnou vítězkou ženského Gira a dalších slavných závodů. Jenže titul z Tour?

Ten je speciální.

„Když jsem dojížděla na vrchol, slyšela jsem, jak všichni křičí moje jméno. Bylo to něco neuvěřitelného, jedinečného,“ rozplývala se devětatřicetiletá závodnice Movistaru.

Navždy bude zapsaná jako vítězka závodu, o kterém se hovoří, že může být milníkem pro ženskou cyklistiku. Už v minulosti sice byly pokusy zorganizovat ženskou Tour de France, jenže až tento ročník se konal se vší pompou.

Startovalo se v Paříži v den dojezdu mužské verze klání, pořádala ho agentura ASO, sledovaly ho miliony lidí po celém světě.

RADOST. Annemiek van Vleutenová se raduje z vítězství Tour de France.

„Bude se o ní mluvit jako o legendární,“ předesílala česká šampionka Tereza Neumanová. „Bereme ji jako první ročník. Jméno vítězky bude rezonovat napořád, kamkoliv přijede, všichni ji budou představovat jako TU šampionku.“

A bude jí van Vleutenová.

Nizozemka se přitom během prvních dnů klání necítila dobře. Trpěla žaludečními problémy, a dokonce zvažovala, že odstoupí. V kopcích, kde tradičně trhá startovní pole, nestačila.

„Nemohla jsem jíst, pít, ani si sbalit věci. Přiznám se, že poslední věcí, na kterou jsem tehdy myslela, bylo závodění,“ vykládala.

Postupně se ale dostávala do pohody a o víkendu už ukázala, proč se o ní hovořilo o největší favoritce. Sobotní etapu vyhrála po šedesátikilometrovém úniku s náskokem 3:26 minuty, nedělní zase s třiceti sekundami k dobru po útoku při závěrečném stoupání na Planinu.

„Ještě před třemi dny bych nevěřila, že se mi něco podobného může povést. A teď jsem tady, ve žlutém dresu. Je to sen,“ jásala.

Milovala studentský život

I bez titulu z Tour by se o van Vleutenové v budoucnu hovořilo jako o legendě. Celkem má na kontě už 95 triumfů, a když v roce 2019 po více než stokilometrovém sólu vyhrála v Harrogate světový titul, někteří ji dokonce srovnávali s Eddym Merckxem.

A ještě rozhodně nekončí. I v devětatřiceti letech je stále plná motivace a už dříve oznámila, že závodit bude i v další sezoně.

Je to i proto, že s cyklistikou začala později. Až do posledního ročníku na univerzitě ve Wageningenu, na které se věnovala přírodním vědám, pro ni kolo tolik neznamenalo.

Důležitější pro ni bylo vzdělávání, aktivita ve studentské radě, život na koleji.

Zkrátka studentský život se vším všudy.

„A i jsem do pozdních nočních hodin pořádala večírky,“ smála se v rozhovoru po server CyclingTips. „Jsem ale ráda, že mým hlavním zaměřením nebyla pořád jen cyklistika. Studia pro mě byla důležitá v osobním životě a moc ráda na ně vzpomínám.“

Po konci na škole začala pracovat ve firmě věnující se průzkumům trhu práce, jenže brzy přišla na to, že kancelářské povolání nebude pro ni.

„Nebavilo mě a v den, kdy jsem podávala výpověď, mi i můj šéf oznámil, že mě ještě neviděl šťastnější. Tehdy jsem začala brát kolo vážně. Upravila jsem podle něj režim a jezdila mnohem víc,“ vzpomínala. „Řekla jsem si, že uvidím, kam mě sport dostane.“

Během studia hrála i fotbal, ovšem zranění nohy její dráhu na trávnících ukončilo. Přesedlala proto na kolo a k němu ještě závodně plavala.

„Jenže na plavání mě nebavila ta monotónnost. Být každý den od sedmi hodin ráno v bazénu, v tom samém prostředí? Ne, to mě nelákalo. I proto mám obrovský respekt k plavcům a triatlonistům,“ líčila. „Cyklistika pro mě byla způsob, jak být venku, stýkat se s lidmi. Proto jsem se přihlásila do místního klubu v Ede a tam to všechno začalo.“

Vzít si to pozitivní

Začínala na dráze a zprvu kvůli práci jezdila hlavně v noci: na sobě reflexní vestu, na řídítkách světlo. Brzy zjistila, že je lepší než její kolegyně a trenéři jí ordinovali intervaly spolu s muži.

„Byla jsem na testech a na nich mi zjistili, že mám přirozeně vysoké výkonnostní hodnoty. Na cyklistiku jsem sice měla o pár kilo navíc, ale s tím se dalo pracovat. Všechny genetické faktory hrály v můj prospěch,“ vzpomínala.

Její začátky ale tak slavné nebyly a kvůli několika operacím kyčelních tepen a dalším zraněním si na svá první vítězství musela dlouho počkat.

Van Vleutenová však vyznává životní styl, kterému říká „omdeken“. Z každé situace se tedy snaží vzít to pozitivní, než aby se utápěla ve smutku.

„Buď můžete sedět na gauči a nic nedělat, nebo se můžete z každé situace pokusit vytěžit to nejlepší,“ povídá. A proto makala dál.

PRO SVĚTOVÝ TITUL. Zkušená Nizozemka Annemiek van Vleutenová si na šampionátu v silničním závodě s hromadným startem v britském Harrogate vyjela pro zlato.

První profesionální vavřín získala v roce 2010 v sedmadvaceti letech a ten druhý zapsala v Česku na závodě Gracia-Orlová. Tou dobou už měla nejvážnější operace za sebou a naplno se mohla soustředit na závodění.

A další triumfy se jen kupily.

Trénuje s muži

Ne, ani tehdy nebyl všem jejím problémům konec. Třeba během olympijských her v Riu 2016 děsivě upadla ve sjezdu a přivodila si několik zlomenin a těžký otřes mozku.

„Pokaždé jsem ale uplatnila svoje myšlení. Před Riem jsem se cítila skvěle, říkala jsem si, že jsem momentálně možná nejlepší ze všech. A právě na tom jsem se rozhodla stavět,“ líčila.

Deset dní po nehodě už seděla na kole, o měsíc později vyhrála ženskou verzi Kolem Belgie. „A začala jsem mít ještě větší chuť po dalších vítězstvích,“ dodala.

Je ohromně univerzální. Vítězí v časovkách, v horách, nebojí se pustit několik desítek kilometrů před cílem do samostatného úniku.

PŘED ODCHODEM DO MOVISTARU. Annemiek van Vleutenová právě vítězí v ženském závodu Le Course by Le Tour de France končící na bájném Izoardu.

Během zimní přípravy třeba na několik dní odjede na soustředění mužů a trénuje s nimi. V Mitcheltonu-Scott tak jezdila s bratry Yatesovými, nyní v Movistaru zase s Alejandrem Valverdem.

„Ale není to trénování s kluky, co je tajemství mých výsledků,“ povídá. „Řekla bych, že to je spíš známka, že se nebojím vyjít z komfortní zóny. Jezdit s nimi je o tom, že jim nemůžu říct, ať zpomalí - i oni přeci jen potřebují trénovat. Takže se jich držím, poznávám své limity a musím jít někdy přes bolest.“

Což ji dovedlo i k triumfu na Tour.