Legenda v Česku. Na L´Etape přijede do Prahy i vítěz Tour Andy Schleck

Ve francouzských Alpách a Pyrenejích se proháněl s Albertem Contadorem, Lancem Armstrongem nebo Vincenzem Nibalim.

Dvakrát v letech 2009 a 2011 skončil lucemburský cyklista na nejslavnějším závodě světa druhý, ročník 2010 dokonce po vyškrtnutí Alberta Contadora vyhrál.

Býval střízlíkem, který miloval dlouhá stoupání, nekonečné útoky, změny rytmu.

Alberto Contador (vlevo) v debatě s Andym Schleckem.

Jeho souboje právě se španělským toreadorem se staly ozdobou několika ročníků Tour. Od té doby ale Andy Schleck pár kilogramů přibral.

Rozjel vlastní cyklistický obchod, stal se šéfem závodu Kolem Lucemburska a zároveň také ambasadorem Škoda Auto – jednoho z hlavních sponzorů Tour.

Během července tak průběhy etap sleduje s VIP hosty, se kterými jezdí na vyjížďky, vozí je v autě a debatuje. I server iDNES Premium tu šanci vyzpovídat 36letého Lucemburčana měl.

A nyní se Andy Schleck podívá i do Česka, o druhé červnové sobotě, den po svých 37. narozeninách, odstartuje společně s hobby a výkonnostními cyklisty do závodu L´Etape Czech Republic by Tour de France 2022.

„Tour de France pro mě navždy zůstane tím největším cyklistickým svátkem. Svou tradicí, náročností, ale hlavně nepopsatelnou diváckou kulisou se řadí mezi nejslavnější sportovní akce na světě. Projekt L´Etape by Tour de France, který dává desetitisícům sportovců možnost okusit atmosféru závodu, je pro mě osobně naprosto úžasný. A moc se těším, že svoji premiéru v rámci této akce zažiju právě v Praze,“ pochvaluje si legendární cyklista.

Čeští fanoušci tak dostanou exkluzivní možnost zazávodit si s cyklistickou hvězdou první velikosti.

„Po loňském úspěchu závodu jsme chtěli přispět k posunutí už tak vysoko nastavené laťky,“ říká vedoucí marketingu Škoda Auto Česká republika Libor Šedivák. „Andy Schleck je dlouholetým ambasadorem naší cyklistické platformy We Love Cycling a jeho přítomnost významně pozvedne prestiž celé akce. Připravujeme s ním řadu aktivit nejen o závodním víkendu, Českou republiku osobně navštíví i před ním.“

O všech akcích se Schleckem budou informovat webové stránky závodu a také platforma We Love Cycling.

Z účasti tak velkého jména jsou pochopitelně nadšeni i pořadatelé.

„Je parádní zprávou, že ke skvělým českým ambasadorům v čele s Martinou Sáblíkovou, Zdeňkem Štybarem a Jánem Svoradou se připojuje jedna z živoucích legend světové cyklistiky. Sám Andy Schleck navíc přišel s tím, že se postaví na start a v rámci závodu bude na dlouhé i krátké trase povzbuzovat všechny účastníky. Sdílení zážitků z trati s vítězem Tour de France je dalším dílem výjimečné skládačky L´Etape,“ říká šéf organizačního týmu Přemysl Novák.

Na závodníky čeká úplně nová trať, přihlášeno je zatím víc než 1800 účastníků. A se Schleckovou účastí jich jistě ještě dost přibude.

Sám sympatický Lucemburčan už se do Prahy podle svých slov velmi těší.

„Nádherné město, přátelští lidé a také země mnoha skvělých cyklistů. Jsem moc rád, že jsem obdržel pozvánku, a nemohu se dočkat, až se s dalšími tisíci cyklistickými nadšenci postavím na start,“ říká.