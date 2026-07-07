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Padá se víc? Rizikem jsou i VeloViewery, říká Andrle. Sagana by z Tour nevyloučil

Tomáš Macek
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Mathias Vacek se sklání k Bruno Armirailovi z týmu Visma po pádu ve třetí etapě Tour de France. | foto: Profimedia.cz

Padá se víc než v minulosti. Tato věta zaznívá v souvislosti s profipelotonem takřka každoročně a letošní sezona nebyla výjimkou, především po brutálních hromadných pádech v úvodu Gira, které protřídily pole favoritů. Na Tour odstartovaly seriál nehod sobotní valná hromada jezdců Astany a pád týmu FdJ při týmové časovce, kdy zavadili o poklop od kanálu. A k hromadnému pádu, v němž se ocitl také Mathias Vacek, došlo rovněž v úvodu pondělní třetí etapy.

Jaké příčiny nejvíce hledat za pády v současném pelotonu? Nakolik jsou na vině stále lepší technika nebo dravost nové generace? Co způsobují inovace v podobě VeloViewerů, což je oblíbená aplikace a analytický nástroj, který funguje jako nadstavba pro platformu Strava?

Tour de France 2026

Když se do této debaty pustíte s René Andrlem, sportovním ředitelem stáje NSN, zčistajasna se vrátí ve vzpomínkách až do nultých let 21. století, kdy byl závodníkem stáje ONCE. Načež se rozhovoří o „uklidňujícím“ vlivu Maria Cipolliniho, o zastávkách pelotonu v tunelech a rozvozu zmrzliny.

„Tehdy to bylo úplně jiné. I s těmi pády,“ pronese.

Neriskovali jste na trati tolik jako současní profesionálové?
První poloviny etap jsme pojímali mnohem klidněji. Jeli jsme třeba jen třicítkou, prostě jako když se jedete projet s manželkou, a nikdo ani neceknul. Pamatuju etapu Gira, kdy jsme první tři hodiny měli průměr 29 km/h. Potom začalo pršet, vjeli jsme do tunelu a Cipollini říká: „Všichni se zastavíme.“ Tak jsme tam zastavili, slezli z kol, v klidu se přioblékli a zase se jelo dál.

Peter Sagan byl ultrablázen a zůstal šikovnej, přestože měl syna. A Mark Cavendish hodně riskoval i coby otec od početné rodiny.

René Andrle

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