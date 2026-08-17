Dvacetiletý August závodí třetím rokem za elitní stáj Netcompany INEOS. Dosud nasbíral pět profesionálních vítězství, všechna v letošní sezoně. Tři výhry má z Czech Tour, kde v závěru minulého týdne ovládl dvě etapy a celkové pořadí.
„V předchozích týdnech jsem se v tréninku cítil fakt dobře a pak se všechno sešlo dohromady. Vítězství na Czech Tour a ve dvou etapách mi dává spoustu sebevědomí. Stále hledám své limity a teprve zjišťuji, jakým jezdcem můžu být. Chci to dál objevovat a vyhrát co nejvíce závodů,“ ujistil August.
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Pinarello-Q36.5 nemá licenci WorldTour zaručující automatickou účast v nejvýznamnějších závodech, ale na pozvání pořadatelů ve většině z nich stejně startuje. Hlavní hvězdou týmu je Brit Tom Pidcock.
„Od prvních rozhovorů s Pinarello Q36.5 na mě zapůsobila profesionalita týmu. Přišlo mi, že je to nejlepší místo, kde se mohu dál rozvíjet a stát se co nejlepším jezdcem,“ řekl August.
„Andrew na nás dělá dojem už delší dobu. V pouhých 20 letech má již cenné zkušenosti z WorldTour a neustále se vyvíjí. Jeho výkony v této sezoně, včetně dvou vyhraných etap a celkového vítězství na Czech Tour, ukazují jeho talent i schopnost proměnit potenciál ve výsledky,“ uvedl generální manažer a zakladatel týmu Doug Ryder.