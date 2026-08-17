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Vítěz Czech Tour míří za Bittnerem. August bude jezdit v týmu Pinarello-Q36.5

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  19:00
Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.

Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres. | foto: Jan Brychta / Czech Tour

Vítěz třetím etapy Czech Tour a vedoucí jezdec průběžného pořadí Andrew August...
Andrew August vítězí ve výšlapu na Ještěd během druhé etapy Czech Tour.
Andrew August vítězí při dojezdu na Ještěd před Alessandrem Fancelluem.
Cyklisté se chystají k výšlapu na Ještěd na konci 2. etapy Czech Tour.
5 fotografií
Americký cyklista Andrew August bude od příští sezony jezdit za tým Pinarello-Q36.5, kam míří i Pavel Bittner. Švýcarská stáj v pondělí oznámila, že s čerstvým vítězem Czech Tour podepsala smlouvu na tři roky.

Dvacetiletý August závodí třetím rokem za elitní stáj Netcompany INEOS. Dosud nasbíral pět profesionálních vítězství, všechna v letošní sezoně. Tři výhry má z Czech Tour, kde v závěru minulého týdne ovládl dvě etapy a celkové pořadí.

„V předchozích týdnech jsem se v tréninku cítil fakt dobře a pak se všechno sešlo dohromady. Vítězství na Czech Tour a ve dvou etapách mi dává spoustu sebevědomí. Stále hledám své limity a teprve zjišťuji, jakým jezdcem můžu být. Chci to dál objevovat a vyhrát co nejvíce závodů,“ ujistil August.

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Pinarello-Q36.5 nemá licenci WorldTour zaručující automatickou účast v nejvýznamnějších závodech, ale na pozvání pořadatelů ve většině z nich stejně startuje. Hlavní hvězdou týmu je Brit Tom Pidcock.

„Od prvních rozhovorů s Pinarello Q36.5 na mě zapůsobila profesionalita týmu. Přišlo mi, že je to nejlepší místo, kde se mohu dál rozvíjet a stát se co nejlepším jezdcem,“ řekl August.

„Andrew na nás dělá dojem už delší dobu. V pouhých 20 letech má již cenné zkušenosti z WorldTour a neustále se vyvíjí. Jeho výkony v této sezoně, včetně dvou vyhraných etap a celkového vítězství na Czech Tour, ukazují jeho talent i schopnost proměnit potenciál ve výsledky,“ uvedl generální manažer a zakladatel týmu Doug Ryder.

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