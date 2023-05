Růžový muž ze Severního polárního kruhu. Co je mladíček Leknessund zač?

Plakal a plakal a plakal.

Tak moc, až pro něj po pár minutách musel přijít jeden z pořadatelů a požádat ho, jestli by se mohl pomalu přesunout zpátky k cíli. Aby mohl udělat pár rozhovorů a hlavně, aby mohl být dekorován růžovou.

Andreas Leknessund se tak obrátil a vyrazil zpátky k reportérům, kterých se hned ptal.

„Jste si jistí, že jsem v růžové? Nebo to nevíte?“

Víme…

„Tak to je výjimečný moment. Chtěl jsem jet o vítězství v etapě, ale během dne mi bylo čím dál víc jasnější, že je ve hře i růžový dres. Bude výjimečné ho nosit,“ uvedl dojatě.

Pozorovat ho pak na stupních vítězů byl docela zážitek. Několikrát se pořadatelů zeptal, jestli už může láhev šampaňského otevřít.

A několikrát mu bylo řečeno, že ne, že nejdřív musí převzít posvátný maglia rosa. Leknessund bezelstně od lahve odstoupil, s rukama nad hlavou a smál se.

Až v růžové si pódiovou oslavu mohl užít naplno. A že má co slavit. Vždyť je vůbec prvním cyklistou ve 106leté historii Gira narozeným za Severním polárním kruhem, který slavný závod vede.

„Což mě až zas tolik nepřekvapuje, protože tolik cyklistů, kteří opravdu pocházejí z kruhu, v pelotonu není a nikdy nebylo,“ říká.

Je taky prvním Norem od roku 1975, který růžový dres veze. Tehdy v něm jel Knut Knudsen.

Kluk ze severu

Severní polární kruh protíná jen osm států. A Norsko, ze kterého Leknessund pochází, pouze v jeho severní části.

Právě tam se norský hrdina narodil, v malém městečku Tromsö.

Možná se ptáte, jak se v místě, kde jsou dlouhé, tuhé a temné zimy, naučil tenhle kluk jezdit na kole. Tak vězte, že Tromsö je v tomhle směru hodně aktivní, má dokonce i svůj cyklistický klub.

„Všichni vlastníme speciální zimní kola,“ vysvětlil. „Používáme je k jízdě ve sněhu, odmala lítáme po krajině plné sobů. Že jsem na takovém místě vyrůstal, je doteď součástí mé identity. V 16 letech jsem se sice odstěhoval, ale na zimu se domů pokaždé vracím. Abych mohl jezdit na mém sněžném kole.“

I kolo na sníh ho docela solidně připravilo na kariéru budoucí.

Odmala byl brán za solidní talent.

Před šesti lety dojel na Závodě míru juniorů druhý, ten do 23 let už v roce 2019 vyhrál.

Je taky juniorským mistrem Evropy v časovce, taky v kategorii do 23 let. No a v jízdě proti času je mimochodem i dvojnásobným norským šampionem. A to má doma konkurenci v podobě mistra světa Tobiase Fosse.

Leknessund je zároveň i slušný vrchař.

Už loni dojel třeba jedenáctý na Paříž-Nice, třináctý ve Švýcarsku, kde vyhrál i etapu, což byl doteď jeho největší kariérní zářez.

I on je důkazem, jak norská cyklistika v posledních letech roste a boří některé skleněné stropy.

Letos v létě se třeba tým Uno-X Pro Cycling vůbec poprvé objeví i na Tour de France jako úplně první norský tým v historii.

„Cyklistika se u nás doma momentálně ubírá správným směrem, máme fakt hodně talentů,“ těší 23letého Leknessunda.

Dlouhodobě nejsem hrozbou

On je momentálně vidět nejvíc.

Přitom to, jestli bude mít v úterní etapě šanci na růžovou, dlouho nebylo jisté.

I kvůli vyjádřením Remka Evenepoela. Ten sice hned po sobotní časovce mluvil o tom, jak se maglia rosa ve čtvrté etapě rád zbaví. V pondělí už ale svá slova trochu korigoval s tím, že se uvidí, jak se závod vyvine.

A že klidně může dojít i k souboji velkých favoritů.

Asi i proto se snad polovinu úterní etapy bojovalo o únik dne.

Tolikrát nebyl Quick-Step nebo i jiné stáje spokojené se složením úniku, že trvalo dvě hodiny, než sedmička, v níž se objevil i Leknessund, nakonec odjela.

„Byl to fakt obří boj, spousta kluků se chtělo dostat do úniku, všichni jsme věděli, že je růžový dres v sázce. Já se naštěstí cítil fakt dobře, takže jsem byl vesměs u všech důležitých nástupů. No a pak jsme ujeli ve sjezdu. I to se občas může stát,“ usmál se.

Mezi největšími jmény nakonec k žádnému velkému souboji nedošlo.

Nikdo z nich ve čtvrté etapě neútočil, nikdo se o nic nepokusil. Alarmující bylo snad jen to, že Evenepoel zůstal v posledním kopci úplně sám bez svých domestiků včetně Jana Hirta. Hlavně tempo Ineosu je dost slušně eliminovalo.

Sám Belgičan si z toho ale nic moc nedělal.

„Nic vážného, to se stává. Odevzdal jsem růžový dres, měl jsem skvělé nohy, všechno je ideální,“ řekl.

Že se bude převlékat, bylo jasné už ke konci etapy.

Sedmička si vytvořila až pětiminutový náskok, a i do posledního stoupání vjížděla s více než čtyřmi minutami k dobru.

Bylo jasné, že právě Leknessund bude útočit na růžový dres.

Z vedoucí sedmičky měl na Evenepoela nejmenší ztrátu – jen minutu a půl. I proto se v posledním kopci dne Colle Mollela snažil všech svých souputníků zbavit.

„Věděl jsem, že první část stoupání musím jet v klidu a tu druhou naopak musím nakopnout. Myslím, že jsem z toho dneska vytěžil maximum. Růžový dres je speciální, budu na něj mít vzpomínku do konce života,“ uvedl.

ZA RŮŽOVOU. Andreas Leknessund peláší za růžovým dresem na Giru.

V kopci se zbavil vlastně všech kromě Aureliana Pareta-Peintrea, který pak Nora přespurtoval, ale to mu to pramálo vadilo.

Vždyť o 28 sekund vede celé Giro.

Jak dlouho v posvátném dresu zůstane? Těžko říct. Příští dvě etapy jsou spíše rovinatější, tam by problém mít neměl. Ta páteční už ale končí na Gran Sasso. On sám je skvělým vrchařem, takže se odmítá jen tak vzdát.

„Dlouhodobě asi nejsem velkou hrozbou, takže ostatní týmy možná teď budou spokojené, že růžový dres mám právě já. Uvidíme, na jak dlouho,“ směje se.

Ať ho udrží, jak dlouho chce, v historii už jméno Leknessund navždycky bude mít své místo.

Jakožto první majitel maglia rosa ze Severního polárního kruhu.