Sorry, holky, není to můj den, hlásila. Pak si Španělka dojela pro historický triumf

Vlastně je až šokující uvědomit si, že Alejandro Valverde nikdy Amstel Gold Race neovládl.
Přitom legendární Španěl byl jinak nekorunovaným králem ardenských klasik. Pětkrát triumfoval na Valonském šípu a čtyřikrát na Lutych–Bastogne–Lutych. Amstelu ale za celou svou bohatou kariéru nedokázal přijít na kloub.
On ani žádný jiný španělský cyklista.
Až přišla Blasiová a ve své teprve třetí profesionální sezoně dokázala tuto mezeru ve španělských výsledcích zaplnit.
A jakým způsobem!
Zatímco v závodě mužů byl Remco Evenepoel jednoznačným favoritem, který vítězstvím jen potvrdil všeobecná očekávání, Blasiová rozhodně do okruhu favoritek nepatřila. Vždyť ještě pár dní před startem nepatřila ani do startovní listiny…
„V týmu mi řekli, abych pro jistotu zůstala pár dní v Belgii, kdyby některá z holek onemocněla,“ líčila Španělka. Nakonec kvůli nemoci vypadly dvě závodnice sestavy UAE, ale Blasiová byla jedinou náhradnicí. A tak vyrazil tým na Amstel pouze v pěti. Navíc s Blasiovou, která nestihla ani jednu projížďku trati…
„Jen jsem si trasu rychle prolétla v aplikaci VeloViewer,“ přiznala. „Řekla jsem si, že prostě poplavu s proudem a uvidím, kam mě to dostane.“
První kilometry pro ni byly utrpením. V závodě plném úzkých silnic a ostrých zatáček, kde se peloton natahuje jako harmonika, byla ztracená. „V jednu chvíli jsem už na balík ztrácela několik metrů. Myslela jsem, že mám po závodě.“
Nakonec se jí podařilo vrátit ještě do skupiny hlavních favoritek, v žádném případě si ale nemyslela na to je vyzvat. Zahlásila proto do vysílačky: „Sorry, holky, není to můj den, necítím se vůbec dobře. Řekněte, co potřebujete. Budu makat, než úplně odpadnu.“
Do sluchátka jí od kolegyň z týmu zazněl jasný pokyn: Pokrývej nástupy.
A tak ostražitě sledovala dění na čele. Když se 26 kilometrů před cílem odpoutala z pelotonu Nienke Vinková a začala získávat náskok, zvedla se Blasiová ze sedla. Rychle Nizozemku docvakla, ale místo toho, aby je peloton přitáhl zpátky, nechával dvojici další sekundy k dobru.
O tři kilometry později už najelo duo v úniku na obávaný Cauberg. A Blasiová se v prudkém stoupání soupeřky po pár šlápnutích zbavila.
Z mizérie a černých myšlenek se propracovala do sólo úniku s více než dvaceti sekundami k dobru a polem favoritek nepříliš nakloněným k rychlému stíhání.
Možná, kdyby se sportovní ředitelé pořádně podívali, komu nechávají až minutový prostor, vůbec by takovou situaci nedovolili.
Přestože Blasiová stále platí v pelotonu za nováčka a posbírala jen čtyři vítězství, rozhodně není žádné ořezávátko.
V kategorii do třiadvaceti let získala loni světový bronz a následně ovládla evropský šampionát. Ke skvělým výkonům v kopcích umí přidat i výbornou časovku.
Přitom až do roku 2024 o ní cyklistický svět nic netušil a ona nic netušila o něm.
Je mistryní Katalánska v běhu na 800 metrů, v duatlonu i triatlonu, čistokrevná cyklistka se z ní stala kvůli zranění.
Dostala prostor v malém španělském týmu, po roce z něj odešla do development sestavy UAE. Původně v ní měla strávit dva roky, už loni v květnu si ji ale vytáhli do World Tour týmu a v něm má nově smlouvu až do roku 2027.
Blasiová ještě jako triatlonistka:
To, že jí chybí cyklistické základy, se projevuje různě. „Můj trenér mi vyprávěl o Annemiek van Vleutenové a Marianne Vosové a já musela přiznat, že mi ta jména vůbec nic neříkají,“ připustila.
Mezery si musela rychle doplnit i v závodních zkušenostech. Třeba když v roce 2024 vrcholilo dámské Tour de l’Avenir na ikonickém Finestre. „Večer před tím jsme se s holkama bavily o nejtěžším stoupání, jaké jsme zatím jely. Já řekla, že maximem pro mě bylo devítikilometrové stoupání se sedmiprocentním sklonem. Všechny se začaly smát a teprve v ten moment mi došlo, co mě další den čeká. Ale pak na samotném kopci jsem si uvědomila, že si to vážně užívám!“
Zdá se, že pro Blasiovou opravdu platí ona věštba „Budeš trpět, ale náramně si to užiješ“ z Harryho Pottera. Podobně nadšeně totiž líčila i svůj prožitek závodu na mistrovství světa v Curychu – tedy klání v hustém dešti a zimě, které nedokončila více než polovina závodnic.
„Od první minuty to bylo čisté utrpení, odpáraly mě skoro hned na startu. Holky okolo mě zastavovaly, ale já to nedokázala, jaká mi byla zima. Řekla jsem si, že jsem přece na mistrovství světa, tak si to musím užít. Takže jsem dorazila 68., s dvaceti minutami ztráty a asi jako jediná ze všech jsem se usmívala,“ vyprávěla.
S takovým nastavením proto není divu, že když se v neděli ocitla sama na čele Amstelu, neváhala.
„Samotné se mi jelo dobře, prostě vysoké tempo bez nějakých nástupů a taktizování. Opakovala jsem si jen: páni, páni, páni… Pořád až do cíle.“
Těžko říct, jestli si favoritky natolik věřily, že ji udolají v závěrečném výjezdu na Cauberg, nebo celou dobu doufaly, že práci při stahování náskoku odvede někdo jiný. Každopádně ale Blasiovou hrubě podcenily.
Když dva kilometry před cílem zaútočila Kasia Niewiadomá a přidala se k ní pouze Demi Volleringová, už byly schopné ukrojit z náskoku Španělky jen sekundy. Dvě vítězky Tour de France a také bývalé královny Amstelu se musely spokojit s bojem o druhé místo.
Když dojížděly do cíle, Blasiová už byla dávno v obklopení fotografů a stále ještě se nevěřícně držela za hlavu.
Společně s ní začalo slavit historický úspěch i celé Španělsko. Kolegyně Mavi Garcíová jí pak říkala: „Myslím, že nemáš představu o tom, jak velké tohle vítězství je.“
Paula Blasiová pojala jako soutěž i tradiční přípitek pivem na pódiu:
A Blasiová neodporovala. „Vím, že si neumím představit, co všechno to znamená. Možná mi to dojde časem. Taková věc se podaří nejspíš jen jednou za život. Proto se snažím vychutnat každou chviličku.“
V neděli dosáhla bez pochyby na největší vítězství své kariéry. S takovým talentem se ale dá téměř vsadit na to, že v budoucnu získá ještě mnohem cennější.