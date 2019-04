Van der Poel vs. Alaphilippe. Amstel zažije třaskavý souboj dvou es

U radnice v Maastrichtu se cyklisté dopoledne sejdou, aby se vydali na předlouhou - 265kilometrovou štreku po kopcovité nizozemské provincii Limburg.



Mezi startem v Maastrichu a cílem ve Valkenburgu je čeká celkem 35 krátkých a prudkých stoupání a celkové převýšení 3 500 výškových metrů.

A ne, nebude chybět ani Cauberg.

„Cauberg je místo, které si přivlastnili nizozemští fanoušci. Stejně jako Alpe d´Huez, jen s tím rozdílem, že Cauberg mají doma,“ říká o ikonickém kopci organizátor závodu Leo Van Vliet.

Tady je pokaždé cítit pivo z nedaleké továrny. Tady stojí 100 tisíc fanoušků namačkaných v pětistupech.



Tady se taky v minulosti takřka pokaždé závod rozhodoval. Jenže Cauberg už není tím Caubergem, kterým býval.

Do roku 2012 byl rozhodujícím stoupáním dne, symbolem závodu. Jenže organizátorům pak závod připadal příliš předvídatelný.

A tak kopec posunuli o pár kilometrů dál od cíle. No a loni už stál dokonce 19 kilometrů před cílem, stejně jako letos. O to těžší je nyní závod dopředu odhadnout.

„Hlavně pro typické vrchaře se závod stal úplně jiným. Je to zajímavější a začíná se závodit o něco dřív,“ říká český cyklista Roman Kreuziger.

Vítěz z roku 2013 a jeden z lídrů velesilné sestavy Dimension Data.

Africký tým prožívá velmi špatnou sezonu. V žebříčku World Tour týmů je na tom hůře už pouze Kaťuša.

Kdy jindy by ale měl Dimension Data zabodovat, když ne teď? Vždyť v neděli na startu stane celá pódiová trojice z minulého ročníku.

V týmu se totiž kromě Kreuzigera (loni druhý) sešli i Enrico Gasparotto (třetí) a loňský šampion Michael Valgren.

Heading into the weekend like...  Here's a flashback to last year's @Amstelgoldrace podium with Roman Kreuziger, Michael Valgren and Enrico Gasparotto. Who's your pick for victory this Sunday? #AmstelGoldRace pic.twitter.com/XHWGo9mgpE