Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Alžběta Marešová
  16:01
Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco Evenepoel. Jenže na nizozemské jednorázovce často rozhodují pouhé milimetry a třeba loni nabídla možná nejsenzačnější výsledek kalendáře. I s Belgičanem na startu tak může jít o jeden z nejotevřenějších závodů roku.
Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde ze sedla Tom Pidcock.

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde ze sedla Tom Pidcock. Oba patří k největším hvězdám závodu i v ročníku 2026. | foto: Profimedia.cz

Takový šok cyklistický svět dlouho nezažil. Aby se do cíle hnali v úniku Tadej Pogačar s Evenepoelem a ani jeden neslavil vítězství? Něco naprosto nevídaného!

A možná nejudivenější ze všech byl právě muž, který dva mistry světa a ikony současného pelotonu porazil. Dán Mattias Skjelmose.

Jen považte, tehdy měl na kontě pouhých jedenáct vítězství, v porovnání s Evenepoelovými šedesáti a třiadevadesáti Pogačara.

Už jen to, že se Belgičana se Slovincem dokázal ve zběsilém závěru závodu udržet, pro něj bylo malým vítězstvím. A pak je na cílové rovince oba překonal.

„Nevěřil jsem tomu, když jsem minul Pogačara. Myslel jsem si, že je něco špatně,“ kroutil hlavou.

Co se to stalo? Něco musí být špatně! Skjelmose čekal křeče, přišlo vítězství

Loňský dojezd jen potvrdil, že Amstel je jedním z nejméně předvídatelných závodů v sezoně. Okolo 250 kilometrů na úzkých cestách společně se sérií krátkých, prudkých stoupání každoročně protřídí peloton až na ty nejodolnější, závěrečné dva mírné kilometry ve městě Berg en Terblijt na okraji Valkenburgu ale otevírají prostor pro spurt.

Za poslední dekádu neskončil spurtem malé skupinky závod pouze jednou – v roce 2023, kdy dojel Pogačar s více než půlminutou náskoku.

Slovinec letos ve startovní listině chybí. Při svém velmi šetrném přístupu k objíždění závodů raději zvolil odpočinek a přípravu na Lutych–Bastogne–Lutych příští týden, kde zaútočí na čtvrté vítězství a zároveň třetí vyhraný Monument v této sezoně.

Pogačarův vítězný dojezd do cíle Amstel Gold Race v roce 2023:

Nice way to kick-off ardennes week

16. dubna 2023 v 20:50
Díky tomu je Evenepoel jednoznačným favoritem závodu a k této roli přistoupil velmi zodpovědně. Když se Pogačar a spol. natřásali na kostkách Roubaix, Belgičan byl ve španělském Calpe a objížděl šestihodinový trénink. Ten se počtem kilometrů i nastoupaných metrů velmi podobal parametrům Amstelu.

Zároveň v rámci ladění formy vynechal i páteční Brabantský šíp, kde mohl obhajovat vítězství.

„Všichni očekáváme, že na Amstelu konečně vyhraje,“ shrnul pocity Belgičanů bývalý profík Jan Bakelants.

Plný servis, přesné plány i na jídlo a tvrdé závody. Novák o začátcích ve World Tour

Proti by byl rád obhájce Skjelmose nebo také vítěz z roku 2024 Tom Pidcock. Ten se ale vrací do závodů poprvé od děsivého pádu do propasti na březnovém Katalánsku, po kterém léčil hned na několik způsobů poraněné koleno. Je tak otázkou, v jakém rozpoložení na start v Maastrichtu dorazí.

Kvůli „neformě“ vypadl ze startovky Juan Ayuso – parťák Skejlmoseho z Lidl-Treku, a zaplněná marodka trápí překvapivě také UAE. „Do Arden jsme počítali se čtyřmi lídry a tři nám vypadli,“ bědoval šéf týmu Joxean Matxin.

Isaaca del Tora vyřadilo z ardenských klasik zranění nohy:

I have to be positive after all and be grateful that it was not the worst thing that could happen and that, despite everything, I will be under control for a few weeks thank you all for your messages, your attention and for believing in me, I can't wait to return thank you all for your good wishes, I will try to come back very soon and very strong

Thank you to my colleagues for the morale and for always being with me in good times and in the best

Hug to everyone eskerrik asko

Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí. No puedo esperar para volver gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte.

Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores.

Abrazooo a todos eskerrik asko

Grandee @igorarrieta8 ❤️‍

9. dubna 2026 v 13:44
Stáj počítala s Isaacem del Torem, Mexičan je ale po zranění nohy při pádu na Baskicku ze hry. Kvůli zlomenině klíční kosti na San Remu vypadl ze sestavy také mladík Jan Christen a Jhonatan Narváez teprve doléčuje zlomeniny hrudních obratlů z lednového Tour Down Under.

Při absenci Pogačara tak UAE vyráží na Amstel do boje s netradičně nevýraznou sestavou, jejíž lídrem bude nejspíš Tim Wellens. Ani Belgičan ale není v ideální formě. Při úvodním klasikářském víkendu na konci února si zlomil klíční kost a teprve nyní začíná znovu závodit.

„Nebudu mít ty nejlepší nohy,“ připustil.

Nevzdal se. Cukrovce navzdory. Další úkaz z rodiny Kopeckých chce vyhrávat klasiky

Díky všem těmto faktorům se tak nebývale doširoka otevírá šance pro velmi početné pole závodníků.

Kévin Vauquelin z Ineosu, Ben Healy z EF (který mimochodem v roce 2023 dojel za Pogačarem druhý) Matteo Jorgenson z Vismy, Mauro Schmid z Jayca nebo i Julian Alaphilippe z Tudoru – ten byl už pětkrát na Amstelu mezi nejlepší desítkou, ale nikdy na pódiu.

Přesto se nejvíc pozornosti upírá na Evenepoela. Když už totiž Belgičan na nějaké klasice startuje, většinou bojuje o vítězství. Jako na San Sebastianu, Lutychu, Lombardii nebo koneckonců i letošních Flandrech. A na Amstelu mu loni triumf unikl o pár centimetrů.

Teď si přijel pro odplatu.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

