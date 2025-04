Už je to devět let, co dal profesionální kariéře definitivní sbohem. Cyklistický dres je mu na břiše trochu těsný a přiznává, že váha mu ukazuje o trochu víc než v dobách největší slávy. Jakmile ale šlápne do pedálů, je vidět, že sílu a um v sobě pořád má. Zavěsí se za auto, vydupe kopec a ještě si přitom zvládne povídat. Sir Bradley Wiggins.