Vyhýbal se, narazil do lampy. Eekhoff skončil po hrozivém pádu v nemocnici

Nizozemec Nils Eekhoff skončil v nemocnici poté, co ve třetí etapě závodu AlUla Tour v Saúdské Arábii narazil do sloupu pouličního osvětlení. Cyklista týmu Picnic-PostNL vyjel ze silnice poté, co se na posledním kilometru ve vysoké rychlosti vyhýbal jinému jezdci, který v pelotonu, chystajícím se na závěrečný spurt, spadl.