Radost české stáje v úvodu sezony, Kaňkovský vyhrál v Umagu

„Nikdy se nám tady nepodařilo udělat dobrý výsledek, proto si toho teď hodně vážíme,“ uvedl trenér hradecké stáje Otakar Fiala.

Umag Trophy se jela na sedm okruhů s celkovou délkou 161 km. Jako tradičně byla týmy a závodníky velmi vyhledávána, na startu úvodního podniku série istrijských závodů se sešlo 29 týmů a 167 závodníků.

Po dlouhé době cyklistům vyšlo počasí a jelo se za příjemných jarních teplot. I díky tomu se závodilo prakticky hned od startu. „Byl to hezký závod,“ chválil Kaňkovský, který se prosadil v jeho závěru výborným spurtem a pokračoval: „I díky příznivému počasí se závodilo prakticky hned od startu. V druhém kole sice unikla dvojice jezdců, vytvořili si maximálně dvě a půl minuty náskok, ale po celou dobu je peloton kontroloval. Únik tak vydržel pouze dva okruhy a začalo se znovu závodit.“

Taktiku závodu poté udával tým Bardiani, přesto se Kaňkovský před závěrečným spurtem dostal do výhodné pozice. „Před posledním kruháčem mi udělal dobrou pozici Dominik Neuman. Věděl jsem, že na to mám, tak jsem zabral. Byl to super spurt až do cíle, kdy se mi potvrdilo, že mám hned na začátku sezony skvěle připravené nohy,“ přiblížil závěr závodu Kaňkovský a doplnil ho trenér Fiala: „Vyhrál s přehledem, ale je třeba ocenit pomoc Neumana a ostatních,“

Pro Kaňkovského je vítězství v závodě v chorvatském Umagu další, cenným skalpem. „Tenhle závod pro mě vždycky byl peklo, na začátku sezony je to tady vždy hodně těžké. Teď jsem dokonce porazil Andreu Guardiniho z týmu Bardiani, který má za sebou několik sezon ve World Tou, včetně vítězství v etapě na Giro d’Italia,“ těší se cyklista hradecké stáje.

Závod v Umagu byl druhým z porce, kterou hradečtí borci absolvují během svého soustředění na jihu Evropy. Neztratili se ani v tom vůbec prvním, v podniku nazvaném 6th GP Slovenia Istria dojel František Sisr, jedna z nových tváří v hradeckém týmu, na 14. místě.

Už v sobotu se šest jezdců z deseti, kteří jsou v kádru pro novou sezonu, postaví na start závodu Poreč Trophy. „Vzhledem k tomu, že je to opět pro šest borců, jezdce prostřídáme, tentokrát nepojedou Schlegel, Bárta, Štibingr a Zahálka,“ sdělil trenér Fiala. Hradecký tým bude na jihu Evropy do poloviny března, v závěru pobytu je čeká etapový závod Istrian spring Trophy.