Vrcholy sezony jsou fuč. Takový je život, říká zraněný cyklista Kaňkovský

A to v situaci, kdy se ve výborné formě blížil k plánovaným dvěma vrcholům letošní sezony. Ty se ale poté, co si před startem poslední etapy závodu Kolem Maďarska Kaňkovský přivodil prasklinu na krčku kyčelního kloubu, budou muset obejít bez něho. Cyklistu čeká nedobrovolná závodní pauza.

„Hodně to mrzí, ale takový je bohužel sportovní život,“ těžce nese pětatřicetiletý cyklista, vítěz už sedmi letošních závodů. Zatím posledním byl jeho triumf ve čtvrté etapě závodu v Maďarsku, pouhé dva dny před nepříjemným pádem.

Dalo se v té chvíli něco udělat jinak, aby to nedopadlo takhle nepříjemně?

Asi ne, bylo to hodně nečekané. Ani vlastně nevím, co na silnici leželo, snad kus poklice od kola auta. Bohužel. Přitom jsem si dával hodně dobrý pozor, vím, co se nejen v poslední době stalo za případy.

Jak těžký to byl pád?

Právě že ani moc ne, protože se nejelo rychle. Já ani nejsem odřený, ale protože jsem to nečekal, tak jsem nestačil vycvaknout botu z klipsny a šel jsem hned na kyčel. Nemohl jsem asi dělat nic. Hlava mi to stále nebere.

První zprávy hovořily o těžkém zranění, dokonce o tom, že máte zlomenou stehenní kost. Jak to tedy je?

To naštěstí ne. Byla z toho prasklina na krčku kyčelního kloubu, což by nemuselo být zase tak vážné. Ale je pravda, že mě hned v Székesfehérváru operovali.

Alois Kaňkovský slaví vítězství ve čtvrté etapě závodu Kolem Maďarska, což byla jeho sedmá výhra v letošních závodech UCI. Dva dny poté přišel pád, po kterém se musí závodění na čas vzdát.

Existuje nějaká prognóza možného návratu k závodění už teď, kdy jste po nočním převozu domů do Olomouce?

Je to předčasné. Hned po návratu jsem mluvil se sportovním lékařem (rozhovor vznikl včera - pozn. autor) a ten mi říkal, že vzhledem k tomu, že není poškozena kloubní jamka, do dvou tří týdnů můžu sedět zpátky na kole. Bohužel asi nejdůležitější závody této sezony, na které jsme se zvlášť připravovali, už budou pryč.

A to ve skvělé sezoně, v níž vše zatím vycházelo...

Souhlasím, je skvělá, všechno, co se nám zatím povedlo, mě burcovalo k tomu, abych se snažil být ještě lepší. S trenérem jsme ladili formu na Evropské hry a na domácí šampionát, který je hned po nich, a všechno vycházelo výborně. Teď je to pryč.

Loni se vám něco podobného přihodilo v září, kdy jste proletěl zadním oknem doprovodného vozidla. Není toho už trochu moc?

Tak to ale někdy chodí, pád dolů je někdy hodně rychlý, pěkně z hrušky dolů. Asi to tak má být. Člověk ale nesmí ztrácet hlavu.

Máte v tuto chvíli myšlenky na to, kdy se může vrátit k závodění?

Je to sice hodně čerstvé, ale už jsem se díval na kalendář a počítal, uvidíme. Snad si letos ještě zazávodím, otázka je, v jaké formě se člověk vrátí. Beru to tak, že budu čerstvý na příští sezonu.

Jak probíhaly události po vašem pádu?

V rámci možnosti velmi dobře, ostatně závod v Maďarsku byl výborně zorganizovaný. Po mém pádu přijela okamžitě sanita, hned mě převezli do fakultní nemocnice a tam mě operovali. Samozřejmě že by člověk byl asi raději doma, třeba i kvůli jazykové bariéře, ale péče byla na úrovni.