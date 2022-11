Agrotisovy vítězné bitvy. Cyklista porazil rakovinu, teď za den ujel 627 kilometrů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Přijel domů, osprchoval se, snědl celou pizzu a plácl sebou do postele. „Nedokázal jsem si ani vlézt pod deku,“ popisoval Alexandros Agrotis. „Byl jsem tak unavený, že jsem spal na ní, jen jsem ulehl. Druhý den jsem se probudil a byl rád, že aspoň nemusím stlát. Byl to očistec.“ Jak by nebyl. Vždyť tenhle kyperský cyklistický šampion o víkendu objel na kole rodný ostrov. Dokázal to za jeden jediný den.