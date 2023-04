Nezmar Valverde. Odpočinek? Našel novou vášeň a už zase vítězí

„Byla to fakt zábava. U nás ve Španělsku nemá třeba cyklokros takovou tradici jako v jiných zemích. Jezdíme spíš na silnici, nebo vyloženě na biku. Tyhle gravelové závody jsou i pro mě něčím novým a vážně jsem si to užil,“ vyprávěl 43letý cyklista.

Proč je gravel v poslední době tak oblíbený?

Asi hlavně tím, jak syrové závodění nabízí a že se na jednom klání mohou potkat hobby cyklisté s bývalými nebo současnými hvězdami silničního pelotonu. Kromě Valverdeho se na startu objevují třeba i Lachlan Morton, Laurens ten Dam, Quinn Simmons či Matteo Jorgenson.

Teď si to zkusil i Valverde a do cíle 105kilometrového závodu v Almeríi, který byl součástí světové série Gravel World Series, přijel osamocen s obřím náskokem čtyř minut a 43 sekund před druhým Ismaelem Agüerem.

Třetí dojel britský šampion v cyklokrosu Cameron Mason, který pak pobavil tím, co napsal na své sociální sítě: „Dneska to šlo, celý závod bez problémů, málem jsem dojel i na druhém místě. Bojovat o vítězství? Nemožné. Jel s námi nějaký chlap, co asi býval docela dobrým cyklistou.“

Co dobrým, Valverde je do jisté míry symbolem své generace podobně jako Alberto Contador nebo Chris Froome.

Je mužem, který vyhrál 133 profesionálních závodů. Stal se mistrem světa, ovládl Vueltu, čtyřikrát Lutych–Bastogne–Lutych, dokonce rekordně pětkrát Valonský šíp. Svým agresivním stylem si získával fanoušky.

Na závody nikdy nejezdil trénovat, všechny se je snažil vyhrát, což ještě v jeho éře nebylo až tak běžné, jako je tomu nyní u Tadeje Pogačara, Remka Evenepoela nebo Wouta van Aerta.

Vlastně tím tak trochu předběhl dobu.

Pro cyklistiku dýchal, proto v pelotonu zůstával až do loňské sezony – do svých 42 let. Byť v posledních letech už přece jen výsledkově trochu uvadal i kvůli několika těžkým zraněním.

Na to, aby po kratší pauze všem ujel na stále populárnějším gravelu, ale i v pokročilém věku pořád má. Porazil protivníky, kterým by ve většině případů mohl být tátou. Ve víkendovém závodě jim ujel už po dvou kilometrech, když se začal drápat do 25kilometrového stoupání.

Vincenzo Nibali (vpravo) a Alejandro Valverde

„Říkal jsem si, že není na co čekat. Závod na sto kilometrů zase není tak dlouhý, aby se nedal objet sólo. Tak jsem hned od začátku zapnul a už nikoho neviděl,“ culil se.

Ovládl tak první z 16 zastávek seriálu Gravel World Series. V Evropě je v plánu 12 akcí, zbytek se jede v Severní Americe, na jihu Afriky a v Austrálii.

Další závod Valverdeho čeká už v sobotu, tentokrát to bude maratonská 360kilometrová pouť v okolí Girony. A cíl sezony? Třeba říjnový světový šampionát v italském Venetu.

Valverde už v sobě zase zažehl oheň.