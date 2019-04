Spokojený debutant Valverde. Flandry? Určitě se budu chtít vrátit

Ještě dva dny před závodem se na téma, jestli náhodou není pozdě jet Flandry poprvé až nyní, nechtěl mistr světa vyjadřovat.



„Až v neděli vám řeknu, jestli to pozdě bylo, nebo jestli to třeba není závod pro mě,“ říkal.

Pozdě to nejspíš bylo, vzhledem k tomu, jak silně Alejandro Valverde v neděli vypadal.

Že mu chybí zkušenosti s jízdou po kostkách? Zrovna Valverdemu?

Kdeže.

„Jsem profesionál už tolik let, absolvoval jsem nespočet klasik - i když se jich tolik nejelo po kostkách - věděl jsem, do čeho jdu,“ popisoval. „Kostek jsem se vážně nebál.“

Bylo to vidět.

Závod Kolem Flander sice do neděle sice nikdy neabsolvoval, ale chasníka, kterému za dva týdny bude 39 let a který čtyřikrát ovládl Lutych-Bastogne-Lutych, pětkrát Valonský šíp a celkem za kariéru více než 100 závodů, máloco překvapí.

Závodnické ostruhy Valverde sice získával v jižní části Belgie - v Ardenách, i na severu byl ale tentokrát fanoušky vzývaný.

Španělský cyklista Alejandro Valverde v rozhovoru s novináři.

„Překvapilo mě, kolik bylo po trati fanoušků, bylo to fenomenální. Měl jsem husí kůži, když jsem kolem nich projížděl. Bylo to asi ještě vášnivější než na Lutychu.“



Z Valverdeho pohledu to navíc bylo velmi vydařené.

Jak se závod vyvíjel a lámal, on nikdy nechyběl ve skupině největších favoritů.

Na posledním kopci dne - Paterbergu - dokonce patřil mezi čtveřici, která ho (vyjma v čele jedoucího pozdějšího vítěze Bettiola) vyjela nejrychleji.

Na chvíli se tak spolu s Mathieu van der Poelem, Gregem van Avermaetem a Oliverem Naesenem ocitl těsně za unikajícím Italem.

„Zkoušeli jsme spolupracovat, ale nešlo to. Pak nás dojela další skupina a od té chvíle už to bylo těžké. Nechtěl jsem při stahování Bettiola utrácet víc energie než druzí. A pravdou je, že on svůj útok načasoval perfektně,“ chválil vítěze Valverde.

Španěl podobně jako další favorité - Van Avermaet, Sagan, Van Aert, nechtěl zbytečně utrácet síly stahováním, když by ho pak ve finiši porazili rychlejší cyklisté.

I proto nakonec Bettiola nedojeli a španělský veterán tak cílem projel na osmém místě. Na nováčka na Flandrech úžasný výsledek. Že je tomu nováčkovi už skoro 40?

„Alejandro všechny zákonitosti, které se týkají věku, popírá,“ usmívá se jeho sportovní ředitel Eusebio Unzue.

„On ukazuje, že věk v cyklistice není takovým problémem, jak si každý myslí,“ přidává se i Chris Froome, čtyřnásobný šampion Tour.

Parádní debut Valverdeho potěšil natolik, že slíbil, že se na Flandry před koncem kariéry ještě minimálně jednou vydá.

Mistr světa Alejandro Valverde na závodě Kolem Flander debutoval ve 38 letech.

„Samozřejmě, že se budu chtít vrátit. Do cíle jsem přijel v první, hodně prořídlé skupině, to mi dává sebedůvěro pro příště,“ tvrdí. „Vítězství jsem byl mnohem blíž, než jsem očekával. Jestli někdy vyhraju? To nevím, Flandry jsou závod, který musíte znát velmi dobře. Pravdou je, že jsem velmi šťastný z toho, co jsem předvedl.“



Do důchodu plánuje jít za dva roky.

Dvakrát ho tak ještě fanoušci ve Flandrech mohou spatřit.

A bez šance na triumf očividně není.